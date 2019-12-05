Москалькова рассказала о 35 тысячах обращений от граждан

К уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой в этом году поступило 35 тысяч обращений от граждан.

"Каждый день 10-15 человек стоят в приемной уполномоченного со своими бедами, горестями и надеждой, что несправедливость отступит, - рассказала Татьяна Москалькова на уроке "Права человека", который она проводит в МГИМО".

Люди обращаются за помощью по самым разным поводам, кто-то считает, что его незаконно привлекли к уголовной ответственности, кто-то видит себя жертвой преступления, притом, что "государство не видит это преступление и отказывает в возбуждении уголовного дела".

Люди приходят с самыми насущными жалобами, например, на отказ в предоставлении жилья, которое им положено или на переселение из ветхого, аварийного жилья. Невыплата зарплаты на обанкротившемся предприятии тоже повод написать или прийти к омбудсмену.

"К уполномоченному приходят, как правило, тогда, когда прошли все круги ада", - считает Татьяна Москалькова.