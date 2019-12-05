На развитие экономики из ФНБ будет выделено 1 триллион рублей

Для стимулирования российской экономики будет выделено примерно 1 триллион рублей. Эти деньги будут взяты из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом рассказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам и радиостанциям.
Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости
По его словам, средства пойдут на развитие инвестиционных проектов, без которых отечественной экономике будет развиваться сложнее.
"Мы в целом приняли непростое решение о том, чтобы в известной степени распечатать кубышку", - отметил глава кабмина. И добавил, что деньги из ФНБ пойдут в работу только, если будут использованы 80 процентов внешних инвестиций.