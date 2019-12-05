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05.12.2019 14:03
Рубрика: Общество
Проект: Пушкинский конкурс

Названа квота для эстонских абитуриентов в России

Текст: Елена Кухтенкова
В Таллине прошла презентация пяти российских вузов. Школьники, хорошо владеющие русским языком узнали о специальной программе обучения, разработанной в университетах Санкт-Петербурга, Петрозаводска и Пскова, в Казанском федеральном университете и Государственном гуманитарно-технологическом университете.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Представители вузов также рассказали будущим абитуриентам, по какой специальности им будет легче трудоустроиться в России, - сообщает ИА Sputnik. Также организаторы встречи напомнили о бюджетных квотах по конкурсному отбору.

Фото: iStock
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Так представитель российского посольства Дмитрий Лицкай сообщил, что скоро будет запущен очередной этап программы бесплатного обучения в российских вузах. По словам дипломата, в прошлом году для Эстонии выделили квоту в размере почти сотни человек. В следующем учебном году, заверил он, количество бюджетных мест для эстонских абитуриентов не уменьшится. Дмитрий Лицкай надеется, что квота вырастет, так как интерес к получению образования в России со стороны старшеклассников соседней страны год от года растет. Поэтому и конкурс становится все больше.

Университеты России также заинтересованы в перспективных эстонских студентах.

Фото: iStock
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Представители вузов уверены, что абитуриенты смогут найти себе программу, которая окажется не только интересной, но и востребованной на рынке труда как в России, так и за рубежом. При этом после получения диплома те, кто захочет работать в нашей стране, смогут сделать это без всяких препятствий.

Есть и другая сторона этого интереса: выпускники российских вузов тепло относятся к стране, где получали образование. Они остаются проводниками гуманитарных связей с нашей страной. Дружба, завязавшаяся в годы обучения, остается на всю жизнь.

Школьники Франции сыграли в игру "Что?Где?Когда?" на русском языке
Общество Образование Русский язык на постсоветском пространстве
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