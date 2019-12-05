Названа страна, больше всех пострадавшая от стихийных бедствий

Немецкая неправительственная организация Germanwatch и Конференция ООН по изменению климата (COP25) обнародовали на проходящем сейчас Климатическом саммите в Мадриде рейтинг стран, больше всего пострадавших от стихийных бедствий в 2018 году.

Первое место в этом списке, состоящем из 181 страны, заняла Япония из-за многочисленных тайфунов и дождей, а также аномальной жары. В результате погибли десятки человек, а финансовый ущерб составил 3,9 триллиона иен (около 35,8 миллиарда долларов).

Докладчики особенно отмечают в этой связи, что глобальное изменение климата наносит серьезный вред не только развивающимся странам, но и мировым лидерам.

В десятке наиболее пострадавших от стихии в 2018 году стран следом за Японией идут Филиппины, Германия, Мадагаскар, Индия, Шри-Ланка, Кения, Руанда, Канада и Фиджи.