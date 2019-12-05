Немецкий бизнес предложил Пакт стабильности и роста для Восточной Украины

Восточный комитет немецкой экономики ожидает позитивных результатов от встречи в "Нормандском формате", которая пройдет 9 декабря в Париже. В этом связи бизнес предлагают Европейский пакт стабильности и роста для Восточной Украины. На первых порах планируется инвестировать по обе стороны линии разграничения порядка трех миллиардов евро для восстановления разрушенной войной инфраструктуры.

"Пришло время сделать восстановление экономики на востоке Украины общей европейской задачей, сигнализируя тем самым людям, что есть ясная перспектива на послевоенное время. Саммит в Париже является историческим шансом. Надо построить новые мосты, по которым мы можем снова соединиться", - пояснил идею председатель ВК Оливер Хермес.

По его словам, предложения Восточного комитета состоят в общей сложности из восьми мер, которые могут быть реализованы в случае успешной встречи на высшем уровне. Первым шагом является организация международной конференция доноров, на которой будут собраны средства на восстановление Восточной Украины. По оценкам экспертов ВК, для удовлетворения острой финансовой потребности в регионе необходимо порядка трех миллиардов евро. "Эти средства должны использоваться исключительно в общинах, непосредственно затронутых войной, и в равных долях по обе стороны нынешней линии соприкосновения", - уточнил Хермес.

Для надлежащего управления финансами предлагается создать фонд восстановления, который будет курировать Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Средства должны быть использованы для восстановления разрушенной инфраструктуры, выделения привлекательных инвестиционных кредитов и хеджирования торговых и кредитных операций. Со временем пострадавшие регионы превратятся в крупную особую экономическую зону.

Для поддержки процесса реконструкции ВК предлагает создать консультативный совет (Business Advisory Councils) для Восточной Украины, состоящий из представителей экономических ассоциаций Украины, России, ЕС и всех заинтересованных стран ОБСЕ. "Аналогичная модель с участием Восточного комитета в начале 2000-х годов существовала для обеспечения мирного процесса на Западных Балканах", - указал Хермес.

Кроме того, полагают аналитики ВЕ, решающее значение для успешных инвестиций в регионе имеет включение всей территории Восточной Украины в национальные и международные торговые отношения и производственные цепочки. Предлагается также расширить текущие переговоры по новому газотранспортному соглашению между Украиной и Россией при посредничестве ЕС в экономический триалог для разрешения всех спорных хозяйственных вопросов. "Цель этого триалога - развивать устойчивые энергетические отношения, устранять существующие торговые и инвестиционные барьеры, включая взаимные санкции, и открывать перспективу совместного экономического пространства от Лиссабона до Владивостока", - заключил председатель Восточного комитета немецкой экономики.

Для справки: Созданный в октябре 1952 года Восточный комитет представляет интересы германской экономики в государствах Центральной, Восточной Европы и Центральной Азии. Комитет со штаб-квартирой в Берлине объединяет более 200 предприятий, прежде всего среднего бизнеса, а также крупные промышленные союзы.