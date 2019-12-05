Немецкий бизнес предложил Пакт стабильности и роста для Восточной Украины

Новости

Проработка проекта газопровода в Китай через Монголию займет полгода 19:02
В Крыму суд приостановил работу парка львов "Тайган" 18:54
Вышел новый дублированный трейлер ремейка мультфильма "Мулан" 18:53
Оператор "Северного потока-2" ускорил работы по прокладке трубы 18:52
В Хиросиме могут снести здания, устоявшие при атомном взрыве 18:48
Палата представителей Конгресса США готовит обвинения против Трампа 18:39
Главный строитель Воронежа оказался под следствием 18:39
Новейшая АПЛ "Казань" выполнила стрельбы в Белом море 18:31
Опубликован первый трейлер продолжения фэнтези "Последний богатырь" 18:18
Полиция задержала более 65 участников акции протеста в Париже 18:15
Зрители могут сами составить новогоднюю телепрограмму 18:11
Правительство назовет производителей самых качественных товаров 18:07
ГИБДД раскрыла подробности массовой аварии в Петербурге 18:04
Глава Крыма объявил 31 декабря выходным днем 18:03
Subaru рассказала, какие новинки привезет в Россию в 2020 году 18:00
Путин рассказал о диверсификации отношений с Монголией 17:57
Клип с песней из "Холодного сердца 2" набрал больше 3 млн просмотров 17:36
Владимир Путин поддержал идею создания "Школы Деда Мороза" 17:34
Собянин наградил лауреатов конкурса "Московская реставрация-2019" 17:31
Астраханские футболисты прервали матч ради спасения тонувшей женщины 17:31
Киев запретит украинцам выезжать в Россию по внутренним паспортам 17:27
Киев готов дать дополнительные полномочия отдельным районам Донбасса 17:27
Вышел трейлер диснеевского фильма про собачек с Уиллемом Дефо "Того" 17:22
Путин захотел присоединиться к поисковикам 17:20
Путин пообещал обсудить с правительством легализацию "уличной медицины" 17:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будут повышать пенсии в 2020 году
Как будут повышать пенсии в 2020 году
Куда стоит поехать на новогодние праздники
Куда стоит поехать на новогодние праздники
5 декабря 1941-го Красная армия перешла в контрнаступление под Москвой
5 декабря 1941-го Красная армия перешла в контрнаступление под Москвой
05.12.2019 17:59
Рубрика: В мире

Немецкий бизнес предложил Пакт стабильности и роста для Восточной Украины

Текст: Александр Саможнев
Восточный комитет немецкой экономики ожидает позитивных результатов от встречи в "Нормандском формате", которая пройдет 9 декабря в Париже. В этом связи бизнес предлагают Европейский пакт стабильности и роста для Восточной Украины. На первых порах планируется инвестировать по обе стороны линии разграничения порядка трех миллиардов евро для восстановления разрушенной войной инфраструктуры.

"Пришло время сделать восстановление экономики на востоке Украины общей европейской задачей, сигнализируя тем самым людям, что есть ясная перспектива на послевоенное время. Саммит в Париже является историческим шансом. Надо построить новые мосты, по которым мы можем снова соединиться", - пояснил идею председатель ВК Оливер Хермес.

Киев готов дать дополнительные полномочия отдельным районам Донбасса
Пентагон рассказал о новых поставках летальных вооружений Украине

По его словам, предложения Восточного комитета состоят в общей сложности из восьми мер, которые могут быть реализованы в случае успешной встречи на высшем уровне. Первым шагом является организация международной конференция доноров, на которой будут собраны средства на восстановление Восточной Украины. По оценкам экспертов ВК, для удовлетворения острой финансовой потребности в регионе необходимо порядка трех миллиардов евро. "Эти средства должны использоваться исключительно в общинах, непосредственно затронутых войной, и в равных долях по обе стороны нынешней линии соприкосновения", - уточнил Хермес.

Для надлежащего управления финансами предлагается создать фонд восстановления, который будет курировать Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Средства должны быть использованы для восстановления разрушенной инфраструктуры, выделения привлекательных инвестиционных кредитов и хеджирования торговых и кредитных операций. Со временем пострадавшие регионы превратятся в крупную особую экономическую зону.

Президент Казахстана не считает воссоединение Крыма с Россией аннексией
На Украине запретили импорт электроэнергии из РФ на договорной основе

Для поддержки процесса реконструкции ВК предлагает создать консультативный совет (Business Advisory Councils) для Восточной Украины, состоящий из представителей экономических ассоциаций Украины, России, ЕС и всех заинтересованных стран ОБСЕ. "Аналогичная модель с участием Восточного комитета в начале 2000-х годов существовала для обеспечения мирного процесса на Западных Балканах", - указал Хермес.

Кроме того, полагают аналитики ВЕ, решающее значение для успешных инвестиций в регионе имеет включение всей территории Восточной Украины в национальные и международные торговые отношения и производственные цепочки. Предлагается также расширить текущие переговоры по новому газотранспортному соглашению между Украиной и Россией при посредничестве ЕС в экономический триалог для разрешения всех спорных хозяйственных вопросов. "Цель этого триалога - развивать устойчивые энергетические отношения, устранять существующие торговые и инвестиционные барьеры, включая взаимные санкции, и открывать перспективу совместного экономического пространства от Лиссабона до Владивостока", - заключил председатель Восточного комитета немецкой экономики.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
Бундестаг осудил позицию Украины по "Северному потоку-2"

Для справки: Созданный в октябре 1952 года Восточный комитет представляет интересы германской экономики в государствах Центральной, Восточной Европы и Центральной Азии. Комитет со штаб-квартирой в Берлине объединяет более 200 предприятий, прежде всего среднего бизнеса, а также крупные промышленные союзы.

В мире Европа Германия В мире экс-СССР Украина Обстановка на востоке Украины Переговоры по урегулированию конфликта на Украине
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Оператор "Северного потока-2" ускорил работы по прокладке трубы
МИД РФ объявил болгарского дипломата "персона нон грата"
Киев запретит украинцам выезжать в Россию по внутренним паспортам
Совет судей отклонил идею наказания для СМИ за ангажированные публикации
Медведев о YouTube: Никто ничего закрывать не собирается