Ничушкин принес победу "Колорадо" в матче с "Торонто"

Российский нападающий "Колорадо" Валерий Ничушкин забросил третью шайбу в пяти матчах после того, как прервал длительную серию без голов. Артем Анисимов и Евгений наместников внесли весомый вклад в победу "Оттавы" над "Эдмонтоном".

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Колорадо" встречался с "Торонто". После нулевой ничьи в первом периоде команды после перерыва обменялись голами. Счет в матче открыл форвард "лавин" Натан Маккиннон, однако Зве Хайман незадолго до перерыва смог распечатать ворота "Колорадо".

В третьем периоде победу "лавинам" принес тот игрок, от которого этого никто не ждал. Играя в меньшинстве, форвард "Колорадо" Валерий Ничушкин на синей линии отобрал шайбу у замешкавшихся соперников, выкатился к воротам "Торонто" и поразил ворота соперника. Это первый гол россиянина в меньшинстве в карьере. Примечательно, что после серии без голов, которая длилась 91 матч, Ничушкин в пяти последних матчах забросил три шайбы.

Итоговый результат в матче установил Йоонас Донской, поразивший пустые ворота.

В другом матче дня "Оттава" переиграла "Эдмонтон" - 5:2. На счету российского форварда Евгений Наместникова гол и результативная передача, его партнер по линии атаки Артем Анисимов также отметился точным броском.