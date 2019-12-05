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5 декабря 2019 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 275(8033)

Федеральный закон от 2 декабря 2019 г. N 420-ФЗ "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О приостановлении действия Федерального закона "О базовой стоимости необходимого социального набора"

Принят Государственной Думой 20 ноября 2019 года

Одобрен Советом Федерации 25 ноября 2019 года

Статья 1

Внести в статью 1 Федерального закона от 19 декабря 2016 года N 429-ФЗ "О приостановлении действия Федерального закона "О базовой стоимости необходимого социального набора" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 52, ст. 7478; 2017, N 50, ст. 7559; 2018, N 49, ст. 7527) изменение, заменив цифры "2022" цифрами "2023".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Президент Российской Федерации В. Путин