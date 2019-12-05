На дне Тихого океана найден специфический объект petit-spot

Японские исследователи из Университета Тохоку при помощи управляемого глубоководного аппарата обнаружили на дне Тихого океана недалеко от острова Минамитори молодое специфическое вулканическое образование, известное под названием petit-spot.

Исследование опубликовано в журнале Deep-Sea Research Part I, а краткий отчет о нем можно найти на сайте Университета Тохоку. Открытие совершила команда исследователей во главе с Наото Хирано.

Анализ батиметрических данных, собранных береговой охраной Японии, указал на то, что на дне Тихого океана может находиться неизвестная структура. Для сбора образцов пород со дна команда использовала глубоководный управляемый аппарат Shnkai-6500, который может погружаться на глубину до 6500 метров.

Первое из таких объектов было обнаружено в 2006 году недалеко от Японского желоба, расположенного к северо-востоку от Японии. Его изучение показало, что такие вулканы - это относительно новое явление на Земле.

Раньше считалось, что в данном регионе существуют только подводные горы и острова, образовавшиеся 70-140 миллионов лет назад. Однако вулканические сооружения petit-spot гораздо моложе. Так, найденному японскими учеными объекту менее трех миллионов лет.

Исследователи считают, что он сформировался в результате субдукции - тектонического процесса движения земной коры. Известно, что тектонические плиты Земли постепенно погружаются в верхнюю мантию. Они начинают изгибаться. На месте изгибов возникают трещины, что и вызывает извержение небольших вулканов.

Изученные образцы горных пород свидетельствуют о том, что извергаемая магма происходит непосредственно из астеносферы - самой верхней части мантии Земли, которая управляет движением тектонических плит.

"Открытие нового вулкана дает нам прекрасную возможность дополнительно исследовать этот район и, надеюсь, найти и другие petit-spot, - говорит профессор Хирано. - Это также позволит нам больше узнать об истинной природе астеносферы".