Один человек погиб при стрельбе на военной базе в Перл-Харбор

Один человек погиб, еще несколько пострадали в результате стрельбы на территории базы ВМС США в Перл-Харбор. Двое раненых находятся в критическом состоянии, сообщил телеканал Hawaii News Now.

Инцидент произошел в сухом доке примерно в 14:30 по местному времени. Из-за стрельбы доступ на базу закрыт. Пентагон пока никак не комментирует случившееся. "Как только у нас появится дополнительная информация - мы сообщим", - подчеркнули в министерстве обороны США.

Очевидец рассказал журналистам, что слышал громкие хлопки. "Я думаю, это были выстрелы. Выглянул в окно, увидел злоумышленника, он был в военной форме", - добавил мужчина. По предварительным данным, нападавший застрелился.

Спецслужбы ограничили автомобильное движение по дороге Нимиц. Власти попросили всех, кто направляется в аэропорт, выезжать пораньше.

Американская военная база Перл-Харбор находится в 13 километрах от Гонолулу.