В Национальном медицинском исследовательском центре трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова прошел съезд Межрегиональной общественной организации операционных медицинских сестер РФ.

Новые технологии, его величество искусственный интеллект настойчиво входят в нашу жизнь. И в медицину, конечно. Даже невольно возникает ощущение, что инновации сметут милосердие. А без милосердия трудно лечить, спасать больных. Раньше говорили "сестра милосердия". Ныне такое сочетание не на слуху. Ныне - "медицинская сестра".

Но, как сказал, открывая форум, директор Центра имени Шумакова академик РАН Сергей Готье, изменение названия не изменило, не должно ни в коем случае изменить содержание профессии. Особенно, - говорил Сергей Владимирович, - в трансплантологии. В проведении операций по пересадке органов постоянно используются совершенно новые, без преувеличения уникальные, в том числе роботические технологии. И медсестра должна не только знать о них, но и в совершенстве ими владеть.

Да, что-то постоянно уходит из практики, что-то постоянно приходит в нее. Но неизменно остается необходимость милосердия. Без него нет подлинной медицинской помощи. Милосердие врача и его главного помощника - медсестры.

Рассказывает президент Межрегиональной общественной организации операционных медицинских сестер РФ, старшая операционная медицинская сестра операционного блока Центра имени Шумакова Ольга Позднякова:

- На свой форум мы собрались в 16-й раз. Приехали почти 500 медицинских сестер из разных регионов России: Сыктывкара, Астрахани, Воронежа, Хабаровска, Южно-Сахалинска, Екатеринбурга, Самары, Перми, Йошкар-Олы, Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийска, Севастополя, Волжска. Выступали с докладами, делились опытом старшие операционные медицинские сестры, операционные медицинские сестры. Они рассказывали об опыте выхаживания больных после не просто самых тяжелых, но и самых современных операций. Скажем, крохотным детям еще недавно не проводили пересадку органов. Теперь это становится практикой многих клиник. Что должна знать, что должна уметь в этой ситуации медсестра? В программу обучения в медучилищах это не входит. А в медицинской практике уже применяется. И наш форум призван учить всем инновациям операционных медсестер, которые стоят рядом с хирургом.

Крохотным детям еще недавно не пересаживали органы. Теперь это становится практикой многих клиник. Что должна знать и уметь медсестра?

На наших форумах немало внимания всегда уделяется тому, как выхаживать пациентов после таких вмешательств. Выхаживать не только делом, но и словом. Медицинская сестра просто обязана быть все понимающим психологом. Ведь почему наш форум неизменно проходит в Центре имени академика В.И. Шумакова? Да потому, что трансплантация - пересадка органов - одна из вершин современной хирургии. Она требует очень высокой сестринской подготовки, требует милосердия. И лучшего места для такой подготовки трудно сыскать: Центр Шумакова в числе мировых лидеров трансплантологии.