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05.12.2019 18:52
Рубрика: Экономика

Оператор "Северного потока-2" ускорил работы по прокладке трубы

Текст: Юрий Когалов

Оператор проекта строительства газопровода "Северный поток - 2" Nord Stream 2 AG ускорил работы по прокладке трубы. Об этом проинформировал глава австрийской компании OMV, активно поддерживающей реализацию проекта, Райнер Зеле.

Фото: AP Photo/ Evan Vucci
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"Я вижу, что они вновь начали работы по укладке трубопровода. Давайте не тратить время на разговоры, а прокладывать трубу", - цитирует его ТАСС. Зеле также выразил надежду, что строительство будет завершено вовремя, и это станет сигналом для Европы, подвергающейся давлению со страны США, выступающих против "Северного потока-2". "Это вмешательство в независимость и безопасность поставок энергоносителей в Европе. Я думаю, только европейские политики имеют право строить необходимые рамки и решать, будут они или нет импортировать газ и другие энегоресурсы", - отметил глава OMV.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
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Напомним, газопровод стоимостью 9,5 миллиарда евро предполагает прокладку двух ниток от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект согласован со всеми странами, через которые пройдет труба. Общая мощность газопровода - 55 миллиардов кубометров газа в год. "Северный поток - 2" построен более, чем на 80 процентов.

Из-за того, что Дания долго не давала разрешение на строительство участка трубопровода в своей исключительной экономической зоне, сроки реализации проекта были под вопросом. Ситуация разрешилась в ноябре. Как заявил посол Дании в России Карстен Сендергорд, решение Копенгагена не было политическим, правительство страны хотело убедиться, что проект соответствует международным обязательствам и экологическим стандартам. Документы были выданы в соответствии с Законом о континентальном шельфе и обязательствами Дании по Конвенции ООН по морскому праву.

Экономика Отрасли Нефть и газ В мире Европа Австрия Газопровод "Северный поток-2"
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