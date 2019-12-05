Оператор "Северного потока-2" ускорил работы по прокладке трубы

Оператор проекта строительства газопровода "Северный поток - 2" Nord Stream 2 AG ускорил работы по прокладке трубы. Об этом проинформировал глава австрийской компании OMV, активно поддерживающей реализацию проекта, Райнер Зеле.

"Я вижу, что они вновь начали работы по укладке трубопровода. Давайте не тратить время на разговоры, а прокладывать трубу", - цитирует его ТАСС. Зеле также выразил надежду, что строительство будет завершено вовремя, и это станет сигналом для Европы, подвергающейся давлению со страны США, выступающих против "Северного потока-2". "Это вмешательство в независимость и безопасность поставок энергоносителей в Европе. Я думаю, только европейские политики имеют право строить необходимые рамки и решать, будут они или нет импортировать газ и другие энегоресурсы", - отметил глава OMV.

Напомним, газопровод стоимостью 9,5 миллиарда евро предполагает прокладку двух ниток от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект согласован со всеми странами, через которые пройдет труба. Общая мощность газопровода - 55 миллиардов кубометров газа в год. "Северный поток - 2" построен более, чем на 80 процентов.

Из-за того, что Дания долго не давала разрешение на строительство участка трубопровода в своей исключительной экономической зоне, сроки реализации проекта были под вопросом. Ситуация разрешилась в ноябре. Как заявил посол Дании в России Карстен Сендергорд, решение Копенгагена не было политическим, правительство страны хотело убедиться, что проект соответствует международным обязательствам и экологическим стандартам. Документы были выданы в соответствии с Законом о континентальном шельфе и обязательствами Дании по Конвенции ООН по морскому праву.