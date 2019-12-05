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Опубликован первый трейлер продолжения фэнтези "Последний богатырь"

Новости
    05.12.2019, 18:18
Текст:   Алексей Литовченко
Фото: ok.ru Фото: ok.ru
Фото: ok.ru

Компания Disney эксклюзивно опубликовала трейлер продолжения российского фэнтези "Последний богатырь", которое получило подзаголовок "Корень зла", в социальной сети "Одноклассники". Тем самым, видимо, обозначив целевую аудиторию. Оно и неудивительно, если вспомнить, что в первой части звучал шлягер Стаса Михайлова.

Фото: youtube.com
Вышел трейлер диснеевского фильма про собачек с Уиллемом Дефо "Того"

Официальный синопсис неминуемо грядущего сиквела, прилагающийся к ролику, изобилует множественными подробностями: в сказочной стране Белогорье надвигаются Богатырские игры, куда собираются добры молодцы, чтобы состязаться в удали и силе. Главный герой Иван, бывший экстрасенс-шарлатан и сын Ильи Муромца, по этому поводу опечален, ведь физическими данными он обделен, а Василисе симпатизирует красавец-богатырь Финист. Зато у Ивана есть Меч-Кладенец, позволяющий рубить порталы между мирами и доставать микроволновки, вентиляторы, пылесосы, косметику.

Однако "пробуждается древнее зло". И Ивану приходится, объединившись с друзьями и недругами, отправиться в путешествие, чтобы найти этого зла истоки.

В ролях - Виктор Хориняк, Мила Сивацкая, Екатерина Вилкова, Елена Яковлева, Константин Лавроненко, Евгений Дятлов, Тимофей Трибунцев. Режиссер - Дмитрий Дьяченко.

Бюджет - 650 миллионов рублей.

На экраны совместный проект Disney и Yellow Black and White выйдет 24 декабря 2020 года.

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