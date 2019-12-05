Опубликован первый трейлер продолжения фэнтези "Последний богатырь"

Компания Disney эксклюзивно опубликовала трейлер продолжения российского фэнтези "Последний богатырь", которое получило подзаголовок "Корень зла", в социальной сети "Одноклассники". Тем самым, видимо, обозначив целевую аудиторию. Оно и неудивительно, если вспомнить, что в первой части звучал шлягер Стаса Михайлова.

Официальный синопсис неминуемо грядущего сиквела, прилагающийся к ролику, изобилует множественными подробностями: в сказочной стране Белогорье надвигаются Богатырские игры, куда собираются добры молодцы, чтобы состязаться в удали и силе. Главный герой Иван, бывший экстрасенс-шарлатан и сын Ильи Муромца, по этому поводу опечален, ведь физическими данными он обделен, а Василисе симпатизирует красавец-богатырь Финист. Зато у Ивана есть Меч-Кладенец, позволяющий рубить порталы между мирами и доставать микроволновки, вентиляторы, пылесосы, косметику.

Однако "пробуждается древнее зло". И Ивану приходится, объединившись с друзьями и недругами, отправиться в путешествие, чтобы найти этого зла истоки.

В ролях - Виктор Хориняк, Мила Сивацкая, Екатерина Вилкова, Елена Яковлева, Константин Лавроненко, Евгений Дятлов, Тимофей Трибунцев. Режиссер - Дмитрий Дьяченко.

Бюджет - 650 миллионов рублей.

На экраны совместный проект Disney и Yellow Black and White выйдет 24 декабря 2020 года.