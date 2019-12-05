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05.12.2019 09:02
Рубрика: Спорт

Овечкин применил паяльную лампу во время матча НХЛ

Текст: Максим Домчев

Российский форвард "Вашингтона" Александр Овечкин второй матч подряд не набирает очков. Главная звезда "столичных" снова испытал проблемы с экипировкой. Несмотря на это, "Вашингтон" победил "Лос-Анджелес" - 3:1.

Второй матч подряд у Овечкина возникли проблемы с амуницией. Во встрече с "Сан-Хосе" один из лучших игроков НХЛ из-за проблемы с коньком задержался в раздевалке во время перерыва и присоединился к партнерам спустя несколько минут. На этот раз в матче против "Лос-Анджелеса" у него возникли проблемы со шлемом. Россиянин даже вынужден был воспользоваться портативной паяльной лампой, чтобы закрепить какую-то часть экипировки.

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Впрочем, в нынешнем сезоне у "Вашингтона" появился новый герой, который своей результативной игрой сводит любителей хоккея с ума. Это защитник Джон Карлсон. Он - лучший бомбардир "столичных" в нынешнем сезоне.

И в матче против "королей" Карлсон уже в первом периоде встречи отметился дублем. Он забросил сотую и 101-ю шайбы в карьере, набрав 42 очка (11 шайб и 31 передача).

В третьем периоде Блэйк Лизотт возродил интригу в матче, однако в самом конце встречи Том Уилсон установил окончательный счет.

Спорт Хоккей Чемпионат НХЛ Спорт Хоккей Игроки и тренеры Александр Овечкин
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