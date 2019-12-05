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05.12.2019 18:39
Рубрика: В мире

Палата представителей Конгресса США готовит обвинения против Трампа

Текст: Юрий Когалов

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси поручила председателю юридического комитета Джерролду Надлеру подготовить официальные обвинения в отношении президента Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента. Об этом журналистам сообщила она сама.

"На кону стоит наша демократия. Президент не оставляет нам иного выбора, кроме как действовать, поскольку он вновь пытается в своих интересах извратить процесс выборов. Президент злоупотребил своими полномочиями, подорвав нашу национальную безопасность и поставив под угрозу честность наших выборов. Своими действиями он серьезно нарушил конституцию", - заявила Пелоси, аргументируя свое поручение.

Фото: Evan Vucci/ AP
Конгресс США нашел основания для импичмента Трампа

В ответ пресс-секретарь Трампа Стефани Гришэм выразила надежду, что начатый в сенате процесс будет честным. "Пелоси должно быть стыдно. Дональд Трамп ничего не сделал, кроме того, что руководил нашей страной, и это привело к буму в экономике, новым рабочим местам и укреплению вооруженных сил, это лишь некоторые из его крупных достижений. Мы рассчитываем на честный процесс", - написала она в Twitter.

Ранее американский лидер заявил, что тот процесс, который затеяли его противники из Демократической партии, "очень плох для страны". При этом он подчеркнул, что союзники из Республиканской партии "сплотились" вокруг него. А вот доклад о расследовании по импичменту, подготовленный комитетом по разведке Палаты представителей США, он назвал "шуткой", несмотря на то, что в документе содержатся обвинения в злоупотреблении полномочиями и препятствовании следствию.

Согласно законодательству США, Палата представителей обладает исключительной прерогативой формулировать и выдвигать обвинение в рамках импичмента. В настоящее время палату контролирует Демократическая партия, которая и воспользовалась этим правом. Поводом для начала процедуры стал июльский телефонный разговор Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Демократы обвинили хозяина Белого дома в давлении на лидера другой страны. Якобы Трамп попросил Зеленского инициировать разбирательство в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена (наиболее вероятного соперника Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах.) и его сына Хантера, который входил в совет директоров одной из крупнейших частных газовых компаний Украины.

В мире США Процедура импичмента Дональда Трампа
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