Педиатр объяснила, какие опасности таят сладкие подарки для детей

Новый год наступит совсем скоро, и многие уже начинают задумываться, какие подарки преподнести родным и близким. Особенно это касается подарков для детей, ведь они с большим нетерпением ждут новогодних сюрпризов.

Многие считают, что презент ребенку - не проблема, достаточно приобрести конфеты, шоколадки и другие сладости. Однако эксперты предупреждают, что такие подарки не всегда безопасны.

Как не навредить здоровью своего ребенка, выбирая новогодний сюрприз, и есть ли достойная альтернатива сладостям?

Самое разумное решение - читать все, что написано на упаковке.

Наибольшее внимание уделите составу продукта и сроку годности. Чем короче состав, тем лучше. На упаковках "правильных" шоколадных изделий не будет заменителей какао-масла, ароматизаторов и кондитерских жиров. А вот какао-масло, тертое какао, а также такие добавки, как орехи, сливки или сухофрукты, - это пожалуйста.

Теперь о сроках годности. У плитки шоколада он не должен превышать год. Для шоколадных конфет даже это слишком много. Если вы выбрали продукт с натуральным составом, без стабилизаторов и консервантов, то не ждите, что у него будет большой срок годности. Три месяца - вот, пожалуй, разумный предел.

Если в состав входит молочный жир - не более месяца. Конфеты или шоколадка, на которых указано, что срок годности у них год или чуть меньше, должны вас насторожить. Вряд ли производитель может похвастаться натуральностью этих сладостей.

Есть смысл обратить внимание и на цену продукта.

Здесь много вариаций, но основной ориентир такой: постарайтесь, чтобы на ваш стол не попадали сладости дешевле 100 рублей за 100 граммов. В их составе может быть самая разная "химия". Минимальный предел 150 рублей за 100 граммов.

Медики, как правило, вообще не поддерживают идею сладких подарков.

Педиатр Ольга Трескунова считает, что сладости в небольших количествах допустимы, так как они дают мозгу глюкозу, необходимую для работы. Тут главное - мера. Но глюкозу можно получить и из других продуктов, которые значительно полезнее шоколадок и конфет. Например, инжир, орехи, фрукты и сухофрукты, виноград и так далее.

Как пишет Вечерняя Москва, в сладкий новогодний подарок лучше положить натуральный шоколад, орехи, апельсины, яблоки и, может быть, немного карамелек.

Психолог Марина Клименко считает, что есть очень достойная альтернатива сладостям.

- Пройдитесь по магазинам с игрушками вместе с ребенком, и вы сразу поймете, что он хочет найти под елочкой, - говорит Марина Клименко. - Кстати, не пытайтесь подарить ему то, о чем сами мечтали в детстве. Скорее всего, его мечты отличаются от ваших. Если вам кажется, что его выбор неуместен, например, игрушка стоит слишком дорого, то договоритесь сначала написать Деду Морозу послание и попросить его о таком подарке. Он ведь может не выполнить эту просьбу и подарить что-то совсем другое. Допустим, развивающую игру.