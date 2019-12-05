Педиатр объяснила, какие опасности таят сладкие подарки для детей

Новости

Проработка проекта газопровода в Китай через Монголию займет полгода 19:02
В Крыму суд приостановил работу парка львов "Тайган" 18:54
Вышел новый дублированный трейлер ремейка мультфильма "Мулан" 18:53
Оператор "Северного потока-2" ускорил работы по прокладке трубы 18:52
В Хиросиме могут снести здания, устоявшие при атомном взрыве 18:48
Палата представителей Конгресса США готовит обвинения против Трампа 18:39
Главный строитель Воронежа оказался под следствием 18:39
Новейшая АПЛ "Казань" выполнила стрельбы в Белом море 18:31
Опубликован первый трейлер продолжения фэнтези "Последний богатырь" 18:18
Полиция задержала более 65 участников акции протеста в Париже 18:15
Зрители могут сами составить новогоднюю телепрограмму 18:11
Правительство назовет производителей самых качественных товаров 18:07
ГИБДД раскрыла подробности массовой аварии в Петербурге 18:04
Глава Крыма объявил 31 декабря выходным днем 18:03
Subaru рассказала, какие новинки привезет в Россию в 2020 году 18:00
Путин рассказал о диверсификации отношений с Монголией 17:57
Клип с песней из "Холодного сердца 2" набрал больше 3 млн просмотров 17:36
Владимир Путин поддержал идею создания "Школы Деда Мороза" 17:34
Собянин наградил лауреатов конкурса "Московская реставрация-2019" 17:31
Астраханские футболисты прервали матч ради спасения тонувшей женщины 17:31
Киев запретит украинцам выезжать в Россию по внутренним паспортам 17:27
Киев готов дать дополнительные полномочия отдельным районам Донбасса 17:27
Вышел трейлер диснеевского фильма про собачек с Уиллемом Дефо "Того" 17:22
Путин захотел присоединиться к поисковикам 17:20
Путин пообещал обсудить с правительством легализацию "уличной медицины" 17:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будут повышать пенсии в 2020 году
Как будут повышать пенсии в 2020 году
Куда стоит поехать на новогодние праздники
Куда стоит поехать на новогодние праздники
5 декабря 1941-го Красная армия перешла в контрнаступление под Москвой
5 декабря 1941-го Красная армия перешла в контрнаступление под Москвой
05.12.2019 18:00
Рубрика: Общество

Педиатр объяснила, какие опасности таят сладкие подарки для детей

Текст: Марина Бровкина
Новый год наступит совсем скоро, и многие уже начинают задумываться, какие подарки преподнести родным и близким. Особенно это касается подарков для детей, ведь они с большим нетерпением ждут новогодних сюрпризов.
Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Многие считают, что презент ребенку - не проблема, достаточно приобрести конфеты, шоколадки и другие сладости. Однако эксперты предупреждают, что такие подарки не всегда безопасны.

Как не навредить здоровью своего ребенка, выбирая новогодний сюрприз, и есть ли достойная альтернатива сладостям?

Самое разумное решение - читать все, что написано на упаковке.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Сколько россияне готовы потратить на себя на новогодние праздники

Наибольшее внимание уделите составу продукта и сроку годности. Чем короче состав, тем лучше. На упаковках "правильных" шоколадных изделий не будет заменителей какао-масла, ароматизаторов и кондитерских жиров. А вот какао-масло, тертое какао, а также такие добавки, как орехи, сливки или сухофрукты, - это пожалуйста.

Теперь о сроках годности. У плитки шоколада он не должен превышать год. Для шоколадных конфет даже это слишком много. Если вы выбрали продукт с натуральным составом, без стабилизаторов и консервантов, то не ждите, что у него будет большой срок годности. Три месяца - вот, пожалуй, разумный предел.

Если в состав входит молочный жир - не более месяца. Конфеты или шоколадка, на которых указано, что срок годности у них год или чуть меньше, должны вас насторожить. Вряд ли производитель может похвастаться натуральностью этих сладостей.

Есть смысл обратить внимание и на цену продукта.

Здесь много вариаций, но основной ориентир такой: постарайтесь, чтобы на ваш стол не попадали сладости дешевле 100 рублей за 100 граммов. В их составе может быть самая разная "химия". Минимальный предел 150 рублей за 100 граммов.

Медики, как правило, вообще не поддерживают идею сладких подарков.

Педиатр Ольга Трескунова считает, что сладости в небольших количествах допустимы, так как они дают мозгу глюкозу, необходимую для работы. Тут главное - мера. Но глюкозу можно получить и из других продуктов, которые значительно полезнее шоколадок и конфет. Например, инжир, орехи, фрукты и сухофрукты, виноград и так далее.

Фото: istock
Эксперты подсчитали, во сколько обойдется новогодний стол

Как пишет Вечерняя Москва, в сладкий новогодний подарок лучше положить натуральный шоколад, орехи, апельсины, яблоки и, может быть, немного карамелек.

Психолог Марина Клименко считает, что есть очень достойная альтернатива сладостям.

- Пройдитесь по магазинам с игрушками вместе с ребенком, и вы сразу поймете, что он хочет найти под елочкой, - говорит Марина Клименко. - Кстати, не пытайтесь подарить ему то, о чем сами мечтали в детстве. Скорее всего, его мечты отличаются от ваших. Если вам кажется, что его выбор неуместен, например, игрушка стоит слишком дорого, то договоритесь сначала написать Деду Морозу послание и попросить его о таком подарке. Он ведь может не выполнить эту просьбу и подарить что-то совсем другое. Допустим, развивающую игру.

Общество Здоровье Общество Семья и дети Медицина и здоровое питание
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Оператор "Северного потока-2" ускорил работы по прокладке трубы
МИД РФ объявил болгарского дипломата "персона нон грата"
Киев запретит украинцам выезжать в Россию по внутренним паспортам
Совет судей отклонил идею наказания для СМИ за ангажированные публикации
Медведев о YouTube: Никто ничего закрывать не собирается