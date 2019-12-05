3 декабря Палата представителей Конгресса США приняла так называемый законопроект о политике в области прав человека в отношении уйгуров 2019 года. Такое действие США является грубым вмешательством во внутренние дела Китая и дискредитацией проводимой китайским правительством политики относительно Синьцзяна, направленной на борьбу с терроризмом и защиту стабильности и прав человека в районе. США посылают ошибочный сигнал бандитским и террористическим группам. Их главная цель заключается в том, чтобы нарушить стабильность в Синьцзяне, воспрепятствовать историческому ходу возрождения китайской нации. Американская сторона пытается сдержать развитие Китая, используя ситуацию в Синьцзяне, но эта попытка обязательно будет обречена на провал.

Вопросы, связанные с Синьцзяном, касаются не прав человека, этнической принадлежности или религии, а борьбы с насилием, терроризмом и сепаратизмом. В недалеком прошлом Синьцзян серьезно страдал от терроризма и религиозного экстремизма, что вызывало угрозу безопасности населения. Столкнувшись с серьезными обстоятельствами, власти Синьцзяна на законных основаниях начали борьбу против преступных деяний, устраняя причины их возникновения, активно проводят работу по дерадикализации. Уже достигнуты значительные результаты, сегодня в Синьцзяне наблюдается гармония и стабильность, жизнь населения непрерывно улучшается. За последние три года здесь не произошло ни одного террористического инцидента. Представители различных национальностей в Синьцзяне сплачиваются. Сегодня Синьцзян переживает наилучший период развития в истории.