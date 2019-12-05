Пенсионеры-стартаперы открывают кафе и фестивали

С начала года службы занятости направили на обучение новым профессиям и повышение квалификации около 90 тысяч предпенсионеров, отмечают в минтруде. Уже завершили обучение 52,1 тысячи человек, и почти все они сохранили работу или нашли новую.

Еще один вариант для тех, кто не хочет сидеть дома на пенсии, - свое дело. Правда, его пока выбирают немногие. По данным Росстата, предпринимателей в возрасте от 50 до 72 лет всего около 1,5 миллиона человек, при этом только 395 тысяч из них старше 60 лет. В США и Великобритании предпринимателей старше 50 лет около 20-25 процентов от общего числа.

Основные препятствия к тому, чтобы стать предпринимателем, это нехватка знаний и финансов. Многие российские пенсионеры не знакомы с азами компьютерной грамотности, им не хватает экономических знаний. Закрыть эти пробелы призваны "университеты третьего возраста" Союза пенсионеров России. За последние два года в них прошли обучение 128 тысяч слушателей. Самые востребованные направления - курсы компьютерной грамотности и цифровых технологий, правоведение, финансовая грамотность, иностранные языки, предпринимательство. Эксперты отмечают высокий профессиональный уровень дополнительного образования для людей старшего возраста.

Финансовую поддержку на развитие бизнеса пенсионеру получить сложнее, чем знания. Не каждый банк готов предоставить человеку старшего возраста даже розничный кредит, а тем более - заем на деловые цели. Однако найти такие продукты на рынке можно. В прошлом году кредит, предназначенный для предпринимателей в возрасте от 45 до 65 лет, разработал МСП Банк. Объем финансирования - от одного до 10 миллионов рублей, их выдают на срок до трех лет по ставке 8,5 процента годовых.

Как отмечал председатель правления МСП Банка Дмитрий Голованов, создание кредитного продукта для предпринимателей старше 45 лет давно было необходимо. "Зачастую многие, поработав на кого-то, к этому возрасту набирают достаточную базу знаний и опыт для открытия собственного дела, принимают осознанное решение прийти в бизнес. Поэтому для таких предпринимателей мы разработали кредит для поддержки бизнеса с нуля", - пояснил банкир.

Еще одна форма поддержки - акселераторы и инкубаторы стартапов, которые обычно ассоциируются с молодым поколением. Но, как и в случае с кредитами, программы для возрастных бизнесменов можно найти. Например, у образовательного центра Impact Hub Moscow есть несколько программ, в которых участвуют предприниматели старшего возраста.

Среди стартапов пенсионеров - курс по финансовой грамотности и агентство, организующее творческие поездки для старшего поколения

- Это программы Ready to Start и "Больше, чем трудоустройство". Они обе были востребованы участниками, которые продолжают развивать и масштабировать свои проекты, и мы планируем запустить новый этап приема заявок в следующем году, - рассказала программный директор Impact Hub Moscow Валерия Завгородняя.

В рамках Ready to Start появились самые разнообразные проекты. Например, Альцгеймер-кафе "Клуб Незабудка" - это семейное мероприятие для пожилых людей с деменцией и их родственников. Встречи клуба проходят каждый месяц - в декабре они состоятся в Москве, Санкт-Петербурге и Самаре. На них приглашают артистов, готовят угощение, устраивают танцы. Как указывают авторы проекта, это важные для пожилых людей с деменцией "выходы в свет", даже если человек ничего не вспомнит о встрече через пять минут.

Также среди проектов - курс по финансовой грамотности для людей старшего поколения, агентство, организующее активные творческие поездки "Заслуженный Отдых", фестиваль "Young Old: новые старшие", который совсем недавно состоялся во второй раз в Москве и продолжает менять стереотипы и отношение людей к старшему возрасту.

Еще один бизнес-акселератор для старшего поколения - "Я сам" социального проекта "Возрасту.нет". В прошлом году он прошел в пилотном формате.

- Участники реализовали свои проекты в консалтинге и микропроизводстве, кто-то пошел развиваться в самозанятость, - рассказала основатель проекта "Возрасту.нет" Наталия Линькова. - Люди старшего возраста очень эффективно умеют работать в команде. И те, кто приходил без идеи своего проекта, но с полезными для другого проекта навыками, очень быстро включались в командную работу.

В этом году акселератор для людей старшего возраста не запускали. Но, вполне вероятно, что в следующем году такой проект будет реализован совместно с Департаментом предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

- Люди старшего поколения обладают ценным жизненным опытом, который является и ресурсом, и барьером для создания бизнеса - иногда страшно начать, потому что есть воспоминания о неудачах своих или знакомых людей, - отметила Валерия Завгородняя. - Предпринимателям старшего возраста важно ощущать поддержку сообщества единомышленников, общаться между собой, с наставниками и экспертами, быть мотивированными и двигаться к своей цели. Одна из задач программы Ready to Start заключается в том числе в построении такого сообщества.

В команде Наталии Линьковой сейчас работает предприниматель из старшего поколения. По ее словам, сложности ее поколения - в гиперответственности, что может быстрее приводить к выгоранию. Также у этого возраста меньше напористости, агрессивности в бизнесе по сравнению с молодым поколением.

- Но при этом стоит помнить о том, что старшее поколение - это поколение беби-бумеров, которые умеют бежать на длинные дистанции и не ждут сиюминутного результата. Они ответственны, трудолюбивы, склонны к командной работе, к диалогу, к рутине. Они умеют общаться по телефону и не боятся людей, - заключила Наталия Линькова.