Пентагон оценил важность прямого диалога министров обороны РФ и США

Американский министр обороны Марк Эспер считает важным и необходимым восстановление прямых контактов между руководителями военных ведомств США и РФ. В связи с этим глава Пентагона дважды звонил российскому коллеге Сергею Шойгу после своего июльского назначения.

Как рассказал заместитель министра обороны США по политическим делам Джон Руд, Пентагон рассчитывает на продолжение диалога Шойгу и Эспера. Данные звонки, подчеркнули в ведомстве, не единственные примеры взаимодействия с вооруженными силами РФ.

Что касается телефонных переговоров, они будут "периодически продолжаться по мере необходимости", цитирует Руда ТАСС. Между тем о вероятности личной встречи министров пока информация не поступала.

Рут также высоко оценил взаимодействие ВС России и США в Сирии. Он охарактеризовал его как профессиональное и конструктивное.