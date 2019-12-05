Раскрыта тайна 300-летнего периода в истории христианства

В Бахрейне исследователи впервые обнаружили археологические свидетельства того, что христианство в этом регионе процветало на протяжении трех столетий. Это открытие способно переписать историю страны.

Отчет об исследовании опубликован на сайте Университета Экзетера (Великобритания). До сих пор у ученых не было ни одного археологического свидетельства того, что до распространения ислама в VII веке на территории современного Бахрейна практиковалось христианство. На это указывали только древние письменные источники.

И вот теперь доказательства найдены. Британская археологическая миссия обнаружила сооружения ранних христианских общин. Раскопки были проведены в местечке Самахидж на вершине холма, где в XVII веке была построена мечеть.

Здесь, на северном побережье острова Мухаррак, располагался город, считавшийся центром торговли жемчугом. Кроме того, в письменных источниках упоминается, что примерно от 410 до 647 года здесь располагалась резиденция епископа.

В ходе раскопок археологи обнаружили остатки большого здания размером 17х10 метров. Вероятно, это была часть христианского монастыря. По мнению ученых, это здание активно использовалось в VII веке - как раз перед обращением местных жителей в ислам.

Здание имело несколько комнат и было украшено резной штукатуркой. Также был найден крест, вырезанный на куске камня, а еще один нарисованный крест археологи нашли на фрагменте глиняного горшка.

Археологи предполагают, что это здание могло быть частью несторианской церкви, которая действовала с IV по VII века нашей эры. На это указывают и обнаруженные здесь же артефакты.

Так, были найдены фрагменты винных кувшинов, стеклянных кубков и керамики, которые датируются VII веком. Один из кувшинов был украшен надписью на арамейском языке. Оказалось, что это отрывок из книги псалмов, известной под названием "Псалтырь Пехлеви".

Как сообщают ученые, здание христиан было обнаружено под руинами небольшой мечети, известной как "мечеть шейха Малика". Вокруг нее располагалось большое кладбище. Исследователи заверили, что в ходе раскопок ни одна могила не была потревожена.

"Всегда было очень трудно найти доказательства присутствия христиан на территории Бахрейна, так как с давних пор здания здесь использовались для различных целей, а сейчас многие из них находятся под современными домами, - говорит один из членов экспедиции профессор Тим Инсолл. - Однако память о тех временах существует в названиях городов и даже именах людей, а также в исторических документах. Поэтому мы знали, что конкретные доказательства имеются и надо было только их обнаружить. Мы считаем, что в будущем таких доказательств станет еще больше".