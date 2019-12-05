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05.12.2019 21:24
Рубрика: Спорт

И брассом, и кролем

Морозов стартовал на ЧЕ с "золота" и рекорда
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 276(8034)
Российский пловец Владимир Морозов придал заряд энергии всей сборной России в первый день континентального первенства в Глазго, завоевав "золото" на дистанции 50 м брассом и установив рекорд Европы.
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Морозов, для которого брасс не основная специализация, ориентировался на национальный рекорд Кирилла Пригоды (25,68), но смог финишировать гораздо быстрее - за 25,51 секунды. Нашему лидеру удалось превзойти не только результат соотечественника, но и достижение итальянца Фабио Скоццоли (25,62). Второе место занял представитель Турции Эмре Сакчи (25,82 секунды). Скоццоли и голландец Арно Камминга разделили "бронзу" (25,84).

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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После это победного заплыва Морозов помог команде - Владиславу Гриневу, Михаилу Вековищеву и Клименту Колесникову, взять еще одно "золото" - в эстафете 4х50 м вольным стилем (1.22,92 секунды). Россияне опередили поляков (1.23,74) и итальянцев (1.24,50).

После прекрасного старта Морозов рассказал о своих ощущениях пресс-службе Европейской лиги плавания (LEN).

Владимир, ожидали, что начнете турнир с рекорда Европы?

Владимир Морозов: Честно говоря, не знал, что я могу так быстро плыть брассом. Для меня большая честь соревноваться с такими соперниками - мастерами на этой дистанции, и вы можете представить, как я счастлив.

Финал в брассе придал сил перед эстафетой?

Владимир Морозов: Наша четверка настраивалась на то, чтобы показать время получше. Но заплыв получился очень конкурентным, так что мы довольны победой. И вообще, первый день сложился для меня весьма удачно - два "золота" и рекорд Европы.

Напомним, что в этом сезоне Владимир Морозов остался без личной медали на чемпионата мира в Корее, однако потом в третий раз в карьере выиграл общий зачет Кубка мира.

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