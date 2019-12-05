Почему российский спорт под постоянным прессом

И кого только не будет на открывающемся в субботу в Лозанне Олимпийском двухдневном саммите. Здесь соберутся представители МОК и Всемирного антидопингового агентства, руководители международных спортивных федераций и спортсмены. Одна из основных тем большого сбора - борьба с допингом и защита "чистых" атлетов. А уже 9-го Исполком ВАДА будет решать, принимать ли ему рекомендации Комитета по соответствию, в которых выдвинуты жесткие обвинения против России.

Именно против России, потому что поднятая вакханалия, предлогом для которой послужили обвинения в использовании допинга россиянами, направлена именно против нашей страны. Спортсмены - лишь предлог, умело, признаем и это, используемый недругами, хотите, коллегами, пытающимися загнать Россию в тупик, оставить в полной изоляции сначала в спорте, а потом, глядишь, и в других более важных сферах. Посмотрите вокруг, осмыслите происходящее, осознайте, как безуспешно стараются подавить нас на всех международных, политических, экономических фронтах.

А тут спорт - вроде бы всем понятный, многими любимый, в годы Олимпиад неизменно занимающий первое место в списке интересующих весь мир событий. Спорт оказался ни то, что вне политики, сегодня он превратился в некий политический таран, грозное оружие, против нас применяемое. Мы уже давно пристрелянная мишень, в которую целят с первого десятилетия нового века.

Никогда не забыть мне откровений хватившего лишку человечка, подсевшего ко мне за ресторанный стол в Монако, где проводился гала-вечер Международной ассоциации легкой атлетики. Подвыпивший собеседник-незнакомец вдруг - или не вдруг - разоткровенничался. Он бывший сотрудник Скотленд-Ярда. Сейчас по поручению международной организации занимается русскими легкоатлетами: фиксирует все, с ними связанное, обращая особое внимание на возможное применение допинга. Именно на нас, не на американцах, лидер которых в спринте Мэрион Джонс была через пару лет дисквалифицирована, ни на спортсменах из далеких стран, еще тогда обвиненных в допинговых грехах.

Заговор, конспирология, провокация? Я бы сказал, что точно определенное, годы назад выбранное направление борьбы с нами. Тихий (тогда) омут, в который затянуло как раз перед Играми-2008 в Пекине российских бегуний на средние дистанции. Это было начало. Хотя, надо признать, что где тонко, там и рвется. Мы покаялись, постарались исправиться и навести порядок. Но частота атак увеличилась, под обстрел попадали уже практически все наши.

Те, кто хоть раз бывал на Олимпиадах, помнят, как мешали спортсменам допинг-офицеры, берущие у россиян пробы чуть не посреди ночи или тормошащие их рано утром. Как любое подозрение, с годами стало иногда и бездоказательно превращаться в обвинение, как было сознательно потеряно зарубежными партнерами понятие презумпции невиновности. Виноватыми обвиняли всех наших, гребли под одну гребенку. Стоило дать повод, как дали его неуклюжие руководители нашей легкоатлетической федерации, так забанили, заключили, словно за колючую проволоку, всех подряд, сделав исключение на Играх-2016 лишь для Дарьи Клишиной. Она жила в США, и трогать ее не решились.

МОК отдал право приглашать россиян международным федерациям, ну, а те уже принимали решения, иногда неожиданные, кого звать, а кого и нет. О флаге, гимне речи не шло...

Кто встал тогда на нашу защиту? Единственным, сделавшим это открыто, пусть и с долей аккуратной осторожности, был президент Европейских олимпийских комитетов Патрик Хикки, сказавший: "Было бы нечестно не допустить "чистых" от допинга россиян". Все, точка. Но точка была поставлена и в карьере человека, возглавлявшего ЕОК с 2006 года. В Рио-де-Жанейро его вдруг арестовали ... за манипуляции с продажей билетов. Что за чушь? Седовласый ирландец долго просидел в бразильской тюрьме. Его допрашивали, требовали признания, выбивали взятки за возможное освобождение... Условия содержания - ужасные. Обо всем этом Хикки, лишенный всех своих спортивных постов, включая и членство в МОК, рассказал мне чуть не со слезами на глазах на встрече в одной из стран зарубежья.

Посмотрите, как безжалостно обращаются даже вроде бы со своими. И что уж говорить о нас: теперь вот обвинение в подмене проб. Ну, давайте бросим взгляд хотя бы на ЛИМС - систему лабораторной информации, в которую, как полагают, были внесены коварными русскими некие изменения в допинг-пробы своих спортсменов. Но ведь разработана она в далекие времена еще под руководством "беженца" Родченкова. ЛИМС не имела соответствующих стандартов и сертификации. После исчезновения вынырнувшего в США Родченкова стало понятно: система имеет возможность внешнего доступа. Как, впрочем, и дистанционного администрирования. То есть именно осведомитель ВАДА имел возможность вносить в нее любые изменения. Тем более что в 2015-м Родченков прибыл в Штаты не с пустыми руками, а с прихваченной базой данных. Лишь через год после бегства бывший руководитель лаборатории передал похищенное в ВАДА. Целый год база данных находилась в его полном распоряжении. И как теперь понять и узнать, какие изменения внес в эту базу беглец.

ЛИМС - недоработанный программный комплекс. И содержащаяся в системе информация об исследовании допинг-проб, на основе которой обвиняются наши спортсмены, просто юридически несостоятельна и не может быть использована в качестве доказательства. Однако зарубежные коллеги пропускают все эти доводы мимо ушей. И пока этот весьма и весьма сомнительный источник, на котором фактически строятся обвинения, почему-то не вызывают сомнений ни у одного иностранного юриста.

На все наши недоумения - один ответ: Комитет по соответствию выдал рекомендацию, что россияне не соответствуют, а уж Исполком ВАДА разберется. Однако до сих пор ВАДА практически никогда не отвергал предложений своего Комитета. Это, как у Пушкина - ему о нем же. Но почему сейчас столько внимания уделяется именно выводам ВАДА? Да потому, что теперь мнение ВАДА о допуске или недопуске ставится выше, чем позиция не столь радикально настроенного по отношению к России МОК и его президента Томаса Баха.

Фактически от решения ВАДА во многом зависит форма нашего участия в летних Играх ХХХII Олимпиады в Токио. Если попытаться предугадать исход заседания Исполкома, то можно представить, что он снова предложит россиянам отправляться на Олимпиаду без флага и гимна. А МОК - предоставить право международным федерациям заняться "просеиванием": этого пригласить, того оставить дома.

В этом случае обращение за помощью в CAS (спортивный арбитражный суд) отдельных наших недопущенных спортсменов, может статься, будет неэффективным. Да, затронуты, как и перед Играми 2016 и 2018 годов, индивидуальные интересы потенциальных олимпийцев. Но, главное, страны, мощной спортивной державы, без участия которой Олимпиаде сложно остаться полноценной.

Хорошо, если бы разговор об этом зашел 6-го - 7-го декабря на саммите в Лозанне, на который приглашены и российские спортивные руководители. Сюда же, в Лозанну, из охваченного забастовками и манифестациями Парижа перенесен и Исполком ВАДА. Быть может, спортивный дух олимпийской столицы Лозанны хоть как-то повлияет и на членов Исполкома ВАДА? Или все эти надежды, рассыпающиеся под натиском чужой большой политики, наивны?