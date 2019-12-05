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05.12.2019 11:26
Рубрика: Общество

Популярное средство от диабета заподозрили в провоцировании рака

Текст: Лариса Ионова
Фото: Александр Рюмин/ТАСС Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Лекарственный препарат метформин, используемый почти двумя миллионами поляков, страдающим сахарным диабетом, может иметь в своем составе очень ядовитое химическое соединение, которое провоцирует развитие онкологических заболеваний, - сообщило польское издание Dziennik Dziennik Gazeta Prawna.

Эксперты издания ссылаются на два независимых источника, подтвердивших эту версию. Столь громкое заявление стало причиной переполоха в фармацевтическом мире - были запланированы встречи специалистов Европейского агентства по лекарственным средствам с представителями всех стран-членов ЕС, чиновников министерства здравоохранения Польши, национальных консультантов в области эндокринологии, экспертов Национального института лекарственных средств, фармацевтов, сотрудников управления регистрации лекарственных средств, медицинских изделий и биоцидных продуктов.

Фото: iStock
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"Мы очень серьезно относимся к этому вопросу. Лучшие специалисты в Польше рассмотрят, что делать дальше", - цитирует издание источник из Министерства здравоохранения.

Метформин является очень популярным препаратом, его принимают во всем мире, по некоторым данным, 120 миллионов человек. Он назначается пациентам при диабете второго типа, его также используют для лечения диабета первого типа. Он активирует ферменты под названием АМР-активированная протеинкиназа, что помогает удерживать уровень сахара в крови под контролем.

По словам профессора Збигнев Фиялек из Варшавского медицинского университета, в течение десяти лет возглавлявшего Национальный институт лекарств, об этом веществе говорили как о чудодейственном лекарстве, которое не только лечит диабет, но продлевает жизнь, омолаживает организм. Его поддерживает консультант по диабету из Нижней Силезии профессор Раймунд Адамиец, указавший на удивительные целебные свойства метформина. Его уже очень давно неофициально называют мощным препаратом против старения благодаря его способности повышать метаболизм. Так, исследователи из США доказали, что препарат вызывает умеренный стресс в организме, что заставляет сенсоры восстанавливать метаболический баланс, нарушенный с возрастом. Результаты этого исследования опубликованы в журнале Cell Reports.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Однако о фактах загрязнения вещества указали два не зависимых друг от друга источника в Азии и Германии. Они утверждают, что при производстве препарата используется токсичный химикат N-нитрозодиметиламин (NDMA). Он оказывает негативное влияние на печень и обладает канцерогенным эффектом. Достаточно упомянуть тот факт, что NDMA вводят подопытным крысам для ускорения развития рака.

В качестве успокоения польское издание сообщает, что загрязняющие вещества не были обнаружены в лекарствах, имеющихся в Польше. Как сообщают СМИ, министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский заявил, что препарат не будут отзывать с рынка. По его словам, пока речь идет не о загрязнении, а о выявлении субстанции, которая, вероятно, стала побочным продуктом синтеза. Несмотря на это, эффекты для пациентов при лечении были положительными, и прекращение приема лекарства может грозить более негативными последствиями, нежели продолжение его использования. Дополнительные исследования препарата продолжаются.

Общество Здоровье Общество Наука Онкология: как победить рак
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