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Рубрика: В мире

Поймать деловую волну

Что мешает правительству наладить диалог с бизнесом и выполнить поручение президента
Текст: Артем Петров (Бишкек)
Российская газета - Экономика Кыргызстана № 273(8031)
Госорганам страны так и не удалось наладить диалог с республиканскими предпринимателями. Фото: 24.kg Госорганам страны так и не удалось наладить диалог с республиканскими предпринимателями. Фото: 24.kg
Госорганам страны так и не удалось наладить диалог с республиканскими предпринимателями. Фото: 24.kg
Несмотря на то что защита бизнеса в республике - приоритетный вопрос для правительства, предприниматели не чувствуют себя в безопасности и все больше подвергаются риску, что их права будут нарушены. Об этом заявил глава кабинета министров КР Мухаммедкалый Абылгазиев на одном из совещаний.

По его словам, такая ситуация негативно отражается на инвестиционном климате в стране. "Не проходит и дня, чтобы мы ни принимали решений, касающихся поддержки бизнеса. Стараемся оперативно реагировать на все сигналы и обращения со стороны деловых кругов. Совместно нам удается претворять в жизнь важные решения. Однако становится понятно, что из-за несовершенства существующих механизмов ситуация требует глубоко продуманных мер", - подчеркнул Мухаммедкалый Абылгазиев.

Основные претензии у главы кабмина - к правоохранительным органам КР.

- Именно от того, насколько эффективно работают правоохранительные и контролирующие органы, зависит ситуация в бизнес-среде и доходы государства. Но, к сожалению, поступают сигналы о том, что нередко представители правоохранительных органов своими неправомерными действиями бросают тень на политику, направленную на защиту инвесторов, - сказал премьер-министр.

Фото: Пресс-служба президента КР
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Фактически таким образом Мухаммедкалый Абылгазиев признал, что за прошедший год правительству не удалось выполнить поручение президента КР. В конце 2018-го Сооронбай Жээнбеков призвал госорганы страны наладить диалог с бизнес-сообществами. "Если проанализировать отчеты чиновников, выясняется, что в республике созданы все условия для развития, однако точка зрения предпринимателей иная. Государство должно приложить усилия, чтобы стать реальным партнером бизнеса", - подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

В республике в начале 2019-го даже создали Комитет по промышленности и предпринимательству, который, в идеале, должен был стать "диалоговой площадкой между чиновниками и деловым сообществом и сформировать благоприятные условия для улучшения инвестиционной среды и развития реального сектора". Однако в реальности все оказалось не так оптимистично.

По словам депутата парламента КР Жанара Акаева, государство сегодня не способно защитить бизнес и от криминала. В результате инвесторы покидают страну и выводят деньги из экономики КР. "В 2019-м было выведено более 200 миллионов долларов. Организованные преступные группировки собирают дань со всех предпринимателей, а исполнительная власть тем временем раздумывает, что делать", - сказал Жанар Акаев.

Как говорит специалист Совета по развитию бизнеса и инвестициям при правительстве КР Азамат Акенеев, диалог должен приводить к росту экономики и деловой активности. "Но происходит все наоборот. Реальных позитивных результатов мало. Государственно-частные отношения нужно выводить из состояния, когда просто проводятся встречи и даются рекомендации", - добавил он.

В целом, как отмечают в экспертном сообществе Киргизии, большая часть проблем, о необходимости скорейшего решения которых глава государства говорил на встрече с предпринимателями в конце 2018-го, за год не потеряла своей актуальности, несмотря на вроде бы принятые правительством меры.

Тогда президент сказал: "Бизнес беспокоят нестабильность законодательства, администрирование социальных выплат, налогов, вопрос честной конкуренции на рынках ЕАЭС".

Фото: Темир Сыдыкбеков
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А представители деловых кругов, в свою очередь, добавили к перечисленному коррупцию, которая настолько беспокоит деловые круги, что на встрече были озвучены опасения по поводу пополнения недавно открытого счета, на котором аккумулируются средства, полученные правоохранительными органами в ходе расследования коррупционных дел в стране. "Не хотелось бы, чтобы эта инициатива превратилась в вымогательство денег у бизнесменов", - сказал исполнительный директор Международного делового совета Аскар Сыдыков.

Несмотря на признание недоработок госорганов, глава правительства КР не уточнил, что конкретно кабинет министров намерен в дальнейшем делать для исправления ситуации. Мухаммедкалый Абылгазиев лишь поручил руководителям правоохранительных и контролирующих органов выработать, как сообщила пресс-служба кабмина, "эффективные, отвечающие новым вызовам механизмы защиты бизнеса, которые будут в полной мере созвучны действиям правительства по обеспечению открытости и прозрачности всех процессов в сфере экономики".

Компетентно

Бакир Таиров, глава Финансовой полиции КР

В отношении наших сотрудников, проявивших некомпетентность в работе, будут приниматься самые жесткие меры. Должностные лица, которые оказывают давление на предпринимателей с коррупционными мотивами, должны привлекаться к ответственности. Необходимо тщательно проводить досудебное производство по фактам, которые говорят о давлении и преследовании представителей "белого" бизнеса, в том числе со стороны фискальных и правоохранительных органов. Такие правонарушения подрывают веру в закон, справедливость и свободу экономической деятельности.

В мире экс-СССР Киргизия
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