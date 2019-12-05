По его словам, такая ситуация негативно отражается на инвестиционном климате в стране. "Не проходит и дня, чтобы мы ни принимали решений, касающихся поддержки бизнеса. Стараемся оперативно реагировать на все сигналы и обращения со стороны деловых кругов. Совместно нам удается претворять в жизнь важные решения. Однако становится понятно, что из-за несовершенства существующих механизмов ситуация требует глубоко продуманных мер", - подчеркнул Мухаммедкалый Абылгазиев.
Основные претензии у главы кабмина - к правоохранительным органам КР.
- Именно от того, насколько эффективно работают правоохранительные и контролирующие органы, зависит ситуация в бизнес-среде и доходы государства. Но, к сожалению, поступают сигналы о том, что нередко представители правоохранительных органов своими неправомерными действиями бросают тень на политику, направленную на защиту инвесторов, - сказал премьер-министр.
Фактически таким образом Мухаммедкалый Абылгазиев признал, что за прошедший год правительству не удалось выполнить поручение президента КР. В конце 2018-го Сооронбай Жээнбеков призвал госорганы страны наладить диалог с бизнес-сообществами. "Если проанализировать отчеты чиновников, выясняется, что в республике созданы все условия для развития, однако точка зрения предпринимателей иная. Государство должно приложить усилия, чтобы стать реальным партнером бизнеса", - подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.
В республике в начале 2019-го даже создали Комитет по промышленности и предпринимательству, который, в идеале, должен был стать "диалоговой площадкой между чиновниками и деловым сообществом и сформировать благоприятные условия для улучшения инвестиционной среды и развития реального сектора". Однако в реальности все оказалось не так оптимистично.
По словам депутата парламента КР Жанара Акаева, государство сегодня не способно защитить бизнес и от криминала. В результате инвесторы покидают страну и выводят деньги из экономики КР. "В 2019-м было выведено более 200 миллионов долларов. Организованные преступные группировки собирают дань со всех предпринимателей, а исполнительная власть тем временем раздумывает, что делать", - сказал Жанар Акаев.
Как говорит специалист Совета по развитию бизнеса и инвестициям при правительстве КР Азамат Акенеев, диалог должен приводить к росту экономики и деловой активности. "Но происходит все наоборот. Реальных позитивных результатов мало. Государственно-частные отношения нужно выводить из состояния, когда просто проводятся встречи и даются рекомендации", - добавил он.
В целом, как отмечают в экспертном сообществе Киргизии, большая часть проблем, о необходимости скорейшего решения которых глава государства говорил на встрече с предпринимателями в конце 2018-го, за год не потеряла своей актуальности, несмотря на вроде бы принятые правительством меры.
Тогда президент сказал: "Бизнес беспокоят нестабильность законодательства, администрирование социальных выплат, налогов, вопрос честной конкуренции на рынках ЕАЭС".
А представители деловых кругов, в свою очередь, добавили к перечисленному коррупцию, которая настолько беспокоит деловые круги, что на встрече были озвучены опасения по поводу пополнения недавно открытого счета, на котором аккумулируются средства, полученные правоохранительными органами в ходе расследования коррупционных дел в стране. "Не хотелось бы, чтобы эта инициатива превратилась в вымогательство денег у бизнесменов", - сказал исполнительный директор Международного делового совета Аскар Сыдыков.
Несмотря на признание недоработок госорганов, глава правительства КР не уточнил, что конкретно кабинет министров намерен в дальнейшем делать для исправления ситуации. Мухаммедкалый Абылгазиев лишь поручил руководителям правоохранительных и контролирующих органов выработать, как сообщила пресс-служба кабмина, "эффективные, отвечающие новым вызовам механизмы защиты бизнеса, которые будут в полной мере созвучны действиям правительства по обеспечению открытости и прозрачности всех процессов в сфере экономики".
Бакир Таиров, глава Финансовой полиции КР
В отношении наших сотрудников, проявивших некомпетентность в работе, будут приниматься самые жесткие меры. Должностные лица, которые оказывают давление на предпринимателей с коррупционными мотивами, должны привлекаться к ответственности. Необходимо тщательно проводить досудебное производство по фактам, которые говорят о давлении и преследовании представителей "белого" бизнеса, в том числе со стороны фискальных и правоохранительных органов. Такие правонарушения подрывают веру в закон, справедливость и свободу экономической деятельности.