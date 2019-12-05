Премьер-министр РФ призвал восстановить Соловецкий монастырь

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поставил задачу восстановить Соловецкий монастырь.

"Это по-своему уникальное место для нашей страны, оно и мемориальное, и религиозное, и, конечно, восстановить его - наша задача", - сказал глава правительства в интервью российским телеканалам и радиостанциям.

Также Медведев подчеркнул, что государство готово участвовать в восстановлении храмов любых конфессий. "Россия - многоконфессиональная страна", - напомнил премьер.

Отвечая на вопрос о том, какие храмы в России особенно ценны для него лично, он рассказал, что это те храмы, которые связаны с его личной историей.