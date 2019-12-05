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05.12.2019 13:40
Рубрика: Власть

Премьер-министр РФ призвал восстановить Соловецкий монастырь

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поставил задачу восстановить Соловецкий монастырь.

"Это по-своему уникальное место для нашей страны, оно и мемориальное, и религиозное, и, конечно, восстановить его - наша задача", - сказал глава правительства в интервью российским телеканалам и радиостанциям.

Фото: Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
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Также Медведев подчеркнул, что государство готово участвовать в восстановлении храмов любых конфессий. "Россия - многоконфессиональная страна", - напомнил премьер.

Отвечая на вопрос о том, какие храмы в России особенно ценны для него лично, он рассказал, что это те храмы, которые связаны с его личной историей.

Власть Работа власти Общество Религия Правительство Председатель Правительства Интервью Дмитрия Медведева телеканалам
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