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05.12.2019 17:05
Рубрика: Власть

"Прямая линия" с Владимиром Путиным получила продолжение

Текст: Айсель Герейханова (Сочи)
Владимиру Путину сегодня представили новый проект "Народного фронта", который призван мониторить и обрабатывать обращения, поступившие президенту на "Прямую линию". Такая информация должна позволить волонтерам и местной власти оперативно решать проблемы людей, не дожидаясь вмешательства главы государства.

Путину показали, как работает эта система на Международном форуме добровольцев в Сочи, в котором он сегодня принимал участие.

"Мы получили сейчас 1,2 млн сообщений. Они загружены в систему и розданы в наши штабы", - рассказал руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.

Во всех регионах России на площадках региональных отделений ОНФ уже сформированы штабы с привлечением волонтеров, представителей некоммерческих организаций (НКО) и региональных органов власти.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Президенту пояснили, что волонтеры обзванивают обратившихся на "Прямую линию" с президентом для уточнения вопросов. По результатам что-то ребята решают самостоятельно, что-то - с привлечением НКО и через дополнительные обращения в органы власти. Волонтеры по всей стране на момент публикации статьи уже успели обзвонить порядка 72 тысяч человек.

Прямо на площадке форума президенту показали, как работает Краснодарский штаб: ребята решают проблемы с льготными лекарствами, получением льготной ипотечной ставкой, помогают людям по телефону собрать нужные документы.

Одно из обращений, которое волонтерский штаб обрабатывал во время визита Путина было от участника Великой Отечественной Войны, ветерана 96 лет, который проживает в городе Ейск: он мечтает попасть на парад Победы в Москву. "Считайте, что его уже пригласили. Я его лично приглашаю, дадим ему хорошее почетное место, чтобы он все видел. И доставим его в Москву", - отреагировал Путин.

Владимиру Путину также рассказали о дискуссии, которая возникла вокруг названия проекта: как его лучше назвать "Помощник президента" или "Прямая линия".

"Типа "Продолжение "прямой линии"? Вы же реально этим и занимаетесь. "Прямая линия. Вторая серия", - предложил Путин, но потом остановился на варианте "Прямая линия. Продолжение".

Замруководителя исполкома ОНФ Ирина Плещеева рассказала "РГ", что так проект и будет теперь называться.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент "Прямая линия с Владимиром Путиным"-2019
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