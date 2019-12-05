Проектам по внедрению в России сквозных цифровых технологий, включая искусственный интеллект, интернет вещей, большие данные и кванты, устроят стресс-тесты. Они пройдут 6 и 7 декабря на форуме Российской венчурной компании (РВК) в Сочи с участием представителей администрации президента, аппарата правительства и экспертов. Цель - "понять, почему может не сработать", уточнил гендиректор РВК Александр Повалко, отвечая на вопрос "РГ".

Каждая технология по решению правительства получила "куратора" в лице крупной госкомпании в июле 2019 года. Сбербанку отошло развитию искусственного интеллекта, "Ростелеком" и "Ростех" в тандеме отвечают за беспроводные технологии связи. В ведение "Ростеха" отошли квантовые сенсоры, блокчейн, новое поколение узкополосной связи для интернета вещей. "Росатом" возглавил направление квантовых вычислений, а РЖД - квантовых коммуникаций.

Компании разработали дорожные карты по каждому из направлений (все они входят в нацпрограмму "Цифровая экономика"). Президиум правкомиссии по цифровому развитию одобрил их в середине октября. Они охватывают горизонт до 2024 года. Проверка дорожных карт на прочность через стресс-тесты позволит выявить слабые стороны дорожных карт, которые могут заблокировать реализацию планов. Они также помогут понять, что должно быть сделано, чтобы проекты "взлетели", рассказал Повалко.

Интернет вещей, кванты и другие технологии в перспективе определят экономику всего мира

Каждая из семи дорожных карт содержит анализ состояния конкретной технологии, определение траектории ее развития, а также оценку нужного объема средств. Так, например, искусственный интеллект требует 391,6 млрд рублей (самое затратное направление). Предполагается, что его внедрение улучшит ситуацию с здравоохранением за счет роста качества медуслуг и точности диагностирования. В торговле искусственный разум поможет эффективнее прогнозировать поведение покупателей и спрос на товары, а развитие этой технологии поспособствует появлению новых сервисов, например, оплаты товаров и услуг голосом. Технологии беспроводной связи потребуют 105,2 млрд рублей. Их развитие поможет повысить эффективность управления транспортом, логистикой, сделает безопаснее условия труда и увеличит производительность. Широкое внедрение технологии блокчейн обеспечит независимость финансовой инфраструктуры России от зарубежных решений, повысит ее надежность и защищенность от кибератак (73,3 млрд рублей). Общий объем затрат на реализацию планов всех семи дорожных карт составляет 851,6 млрд. Предполагается, что 232,3 млрд рублей выделит федеральный бюджет, еще 619,3 млрд дадут внебюджетные источники.