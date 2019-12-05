Новости

Число жертв пожара в Одесском колледже возросло до двух человек 21:49
Газовый конденсат исключат из расчетов квот по сокращению добычи 21:37
Журнал Time поместил Зеленского на обложку 21:32
Историка Соколова отправили из "Бутырки" на психиатрическую экспертизу 21:30
В Екатеринбурге найден убитым арбитражный управляющий 21:07
В Москве отметили под звуки жуаня семилетие Китайского культурного центра 21:03
На Кубани мужчина убил жену с тещей и ранил двухлетнюю дочь 20:51
Путин рассказал о реакции мировых лидеров на его предложение по ракетам 20:50
Запрет на поездки в РФ по паспортам Украины не снизит турпоток в Крым 20:40
В Москве Lada сбила женщину с детьми 20:15
Дзюба прокомментировал массовые задержания болельщиков "Спартака" 20:11
В Петербурге движение на ветке метро закрыли из-за упавшего пассажира 20:09
МИД Беларуси призвал к выработке надежных механизмов безопасности 20:03
Квентин Тарантино назвал три лучших фильма 2019 года 19:50
Корреспондент RT пострадала при разгоне акции протеста в Париже 19:42
Роман Широков дебютирует в роли комментатора на матче "Арсенал" - "Локомотив" 19:38
В Совфеде оценили украинский план "Б" по Донбассу 19:30
В Госдуме прокомментировали новые санкции США 19:30
Путин: Россия готова до конца года продлить договор СНВ-3 19:26
Комитет ОПЕК+ допустил дополнительное сокращение добычи нефти 19:25
Лавров: Русофобия стала инструментом внутренней политической борьбы в США 19:25
Пассажирский самолет совершил вынужденную посадку в Ростове 19:20
США ввели новые санкции против России 19:07
Проработка проекта газопровода в Китай через Монголию займет полгода 19:02
В Крыму суд приостановил работу парка львов "Тайган" 18:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будут повышать пенсии в 2020 году
Как будут повышать пенсии в 2020 году
Куда стоит поехать на новогодние праздники
Куда стоит поехать на новогодние праздники
Как "мастера по ремонту" наживаются на доверчивых дачниках
Как "мастера по ремонту" наживаются на доверчивых дачниках
05.12.2019 20:52

Карты на стол

Технологии проверят на прочность
Текст: Юлия Кривошапко (Сочи)
Российская газета - Федеральный выпуск № 276(8034)
Проектам по внедрению в России сквозных цифровых технологий, включая искусственный интеллект, интернет вещей, большие данные и кванты, устроят стресс-тесты. Они пройдут 6 и 7 декабря на форуме Российской венчурной компании (РВК) в Сочи с участием представителей администрации президента, аппарата правительства и экспертов. Цель - "понять, почему может не сработать", уточнил гендиректор РВК Александр Повалко, отвечая на вопрос "РГ".

Каждая технология по решению правительства получила "куратора" в лице крупной госкомпании в июле 2019 года. Сбербанку отошло развитию искусственного интеллекта, "Ростелеком" и "Ростех" в тандеме отвечают за беспроводные технологии связи. В ведение "Ростеха" отошли квантовые сенсоры, блокчейн, новое поколение узкополосной связи для интернета вещей. "Росатом" возглавил направление квантовых вычислений, а РЖД - квантовых коммуникаций.

Фото: Пресс-служба ГК "ТехноСпарк"
Высокотехнологичный бизнес начинает влиять на развитие городской среды

Компании разработали дорожные карты по каждому из направлений (все они входят в нацпрограмму "Цифровая экономика"). Президиум правкомиссии по цифровому развитию одобрил их в середине октября. Они охватывают горизонт до 2024 года. Проверка дорожных карт на прочность через стресс-тесты позволит выявить слабые стороны дорожных карт, которые могут заблокировать реализацию планов. Они также помогут понять, что должно быть сделано, чтобы проекты "взлетели", рассказал Повалко.

Интернет вещей, кванты и другие технологии в перспективе определят экономику всего мира

Каждая из семи дорожных карт содержит анализ состояния конкретной технологии, определение траектории ее развития, а также оценку нужного объема средств. Так, например, искусственный интеллект требует 391,6 млрд рублей (самое затратное направление). Предполагается, что его внедрение улучшит ситуацию с здравоохранением за счет роста качества медуслуг и точности диагностирования. В торговле искусственный разум поможет эффективнее прогнозировать поведение покупателей и спрос на товары, а развитие этой технологии поспособствует появлению новых сервисов, например, оплаты товаров и услуг голосом. Технологии беспроводной связи потребуют 105,2 млрд рублей. Их развитие поможет повысить эффективность управления транспортом, логистикой, сделает безопаснее условия труда и увеличит производительность. Широкое внедрение технологии блокчейн обеспечит независимость финансовой инфраструктуры России от зарубежных решений, повысит ее надежность и защищенность от кибератак (73,3 млрд рублей). Общий объем затрат на реализацию планов всех семи дорожных карт составляет 851,6 млрд. Предполагается, что 232,3 млрд рублей выделит федеральный бюджет, еще 619,3 млрд дадут внебюджетные источники.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Госдуме прокомментировали новые санкции США
Путин: Россия готова до конца года продлить договор СНВ-3
Оператор "Северного потока-2" ускорил работы по прокладке трубы
МИД РФ объявил болгарского дипломата "персона нон грата"
ГИБДД откажется от балльной оценки экзамена на права