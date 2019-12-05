Проработка проекта газопровода в Китай через Монголию займет полгода

Эксперты из Монголии, Китая и России изучат возможность строительства газопровода через Монголию в Китай, заявил вице-премьер РФ Алексей Гордеев по итогам переговоров президента России Владимира Путина с премьер-министром Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом, сообщает ТАСС.

Работа над технико-экономическим обоснованием проекта, по словам вице-премьера, займет около полугода.

Транзит через Монголию является альтернативным маршрутом поставок газа в Китай по нереализованному пока проекту трубопровода "Сила Сибири 2". Он должен был пройти через горный Алтай в восточные области Китая. Этот проект часто подвергался серьезной критике из-за сложностей в его технической реализации, экологических проблем и высокой стоимости.

Маршрут через Монголию более протяженный, но проходит в основном по степным районам, поэтому обойдется дешевле, а также позволит, в отличие от маршрута через Алтай, доставить российский газ сразу в густонаселенные области Китая.