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05.12.2019 19:02
Рубрика: Власть

Проработка проекта газопровода в Китай через Монголию займет полгода

Текст: Сергей Тихонов

Эксперты из Монголии, Китая и России изучат возможность строительства газопровода через Монголию в Китай, заявил вице-премьер РФ Алексей Гордеев по итогам переговоров президента России Владимира Путина с премьер-министром Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом, сообщает ТАСС.

Фото: РИА Новости
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Работа над технико-экономическим обоснованием проекта, по словам вице-премьера, займет около полугода.

Транзит через Монголию является альтернативным маршрутом поставок газа в Китай по нереализованному пока проекту трубопровода "Сила Сибири 2". Он должен был пройти через горный Алтай в восточные области Китая. Этот проект часто подвергался серьезной критике из-за сложностей в его технической реализации, экологических проблем и высокой стоимости.

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Маршрут через Монголию более протяженный, но проходит в основном по степным районам, поэтому обойдется дешевле, а также позволит, в отличие от маршрута через Алтай, доставить российский газ сразу в густонаселенные области Китая.

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