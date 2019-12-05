Путин исполнит мечту мальчика побывать на Красной Поляне

В преддверии Нового года Владимир Путин снова присоединился к акции "Елка желаний".

Новогоднее дерево, украшенное шариками с пожеланиями детей, было установлено на полях Международного форума добровольцев, в котором президент России сегодня принимал участие.

У стенда благотворительного проекта "Мечтай со мной" глава государства и лидеры добровольческого движения наугад выбрали по одному из вывешенных на елке желаний.

Владимиру Путину попался шарик с желанием Андрея Кочетова из Ставрополья - оказаться на Красной Поляне в Сочи.

Детские мечты, прикрепленные к елочным шарам были очень разными. Кто-то мечтает побывать в Москве, кто-то - попасть в Санкт-Петербург и увидеть разводные мосты, побывать в "Эрмитаже", кто-то - встретиться с Дед Морозом

"Елка желаний" - акция проекта "Мечтай со мной", в рамках которой исполняются мечты детей-сирот, тяжелобольных детей, детей из малоимущих семей.

В прошлом году президент также принял участие в этой акции и исполнил желания пятерых тяжелобольных людей.