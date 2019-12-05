Новости

Собянин наградил лауреатов конкурса "Московская реставрация-2019" 17:31
Астраханских футболистов наградят за спасение тонувшей женщины 17:31
Киев запретит украинцам выезжать в Россию по внутренним паспортам 17:27
Киев готов дать дополнительные полномочия отдельным районам Донбасса 17:27
Вышел трейлер диснеевского фильма про собачек с Уиллемом Дефо "Того" 17:22
Путин захотел присоединиться к поисковикам 17:20
Путин пообещал обсудить с правительством легализацию "уличной медицины" 17:16
На Кубани женщине удалили гигантскую опухоль позвоночника 17:15
В Саратове вынесли приговор за изнасилование врача 17:14
КамАЗ начал тестирование беспилотного грузовика "Одиссей" 17:00
В Кировской области на трассе "Вятка" в ДТП погибли три человека 16:59
Дэвид Теннант сыграет в новой экранизации "Вокруг света за 80 дней" 16:55
Каждый пятый подросток Англии не получает психологическую помощь вовремя 16:49
В Ростовской области вынесен приговор убийце, мстившему за отца 16:48
В Москве стартовала продажа билетов в парк "Остров мечты" 16:40
Хабиб Нурмагомедов награжден высшей наградой Дагестана 16:36
В Перми суд арестовал мужчину, стрелявшего по прохожим 16:33
ОПЕК+ обсудит исключение газового конденсата из квот сделки 16:30
"Куликово поле" получило шанс стать лучшим музеем Европы-2020 16:29
Путин пообещал создать единую информационную базу неизвестных пациентов 16:29
Оренбуржец разбил семь машин, разозлившись из-за 1000 рублей 16:28
Какие кроссоверы и внедорожники покупали россияне в ноябре 16:25
Раскрыта тайна 300-летнего периода в истории христианства 16:24
В Гатчине пенсионерка "сняла порчу" за деньги и украшения 16:00
Главный конкурент Tesla строит завод на деньги нефтяных королей 16:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будут повышать пенсии в 2020 году
Как будут повышать пенсии в 2020 году
Куда стоит поехать на новогодние праздники
Куда стоит поехать на новогодние праздники
5 декабря 1941-го Красная армия перешла в контрнаступление под Москвой
5 декабря 1941-го Красная армия перешла в контрнаступление под Москвой
05.12.2019 16:29
Рубрика: Общество

Путин пообещал создать единую информационную базу неизвестных пациентов

Фото: Константин Завражин

Владимир Путин одобрил инициативу создания единой информационной базы неизвестных пациентов, предложенную председателем добровольческого поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Григорием Сергеевым. Президент провел встречу с лидерами волонтерского движения.

Фото: Константин Завражин/РГ
Владимир Путин рассказал о защите России в космосе

По словам Сергеева, существует проблема, когда поиски человека, уже находящегося в больнице, все еще продолжаются, потому что неизвестно, кто он: документов нет, и имени своего он назвать не может. Это, в свою очередь, тормозит поиски других потерявшихся людей. Посему необходима всероссийская база пациентов, к которой были бы подключены все больницы, все отделы полиции и профильные волонтеры.

"Предположим, это пожилой человек с деменцией или болезнью Альцгеймера, или маленький ребенок, или человек в активном возрасте, но [переживший] какой-то несчастный случай", - пояснил Сергеев, отметив, что особенно трудно работать, когда такой человек находится не в регионе своего постоянного проживания.

Владимир Путин, в свою очередь, согласился с ним, назвал идею "правильной" и пообещал дать поручение профильным ведомствам отработать это предложение.

Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Власть Работа власти Госуправление Президент РГ-Фото
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

МИД РФ объявил болгарского дипломата "персона нон грата"
Медведев: В соцсетях и на площади политические проблемы решить невозможно
Совет судей отклонил идею наказания для СМИ за ангажированные публикации
Госдума проголосовала за рост возмещения по ряду вкладов до 10 млн рублей
Медведев о YouTube: Никто ничего закрывать не собирается