Путин пообещал создать единую информационную базу неизвестных пациентов

Владимир Путин одобрил инициативу создания единой информационной базы неизвестных пациентов, предложенную председателем добровольческого поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Григорием Сергеевым. Президент провел встречу с лидерами волонтерского движения.

По словам Сергеева, существует проблема, когда поиски человека, уже находящегося в больнице, все еще продолжаются, потому что неизвестно, кто он: документов нет, и имени своего он назвать не может. Это, в свою очередь, тормозит поиски других потерявшихся людей. Посему необходима всероссийская база пациентов, к которой были бы подключены все больницы, все отделы полиции и профильные волонтеры.

"Предположим, это пожилой человек с деменцией или болезнью Альцгеймера, или маленький ребенок, или человек в активном возрасте, но [переживший] какой-то несчастный случай", - пояснил Сергеев, отметив, что особенно трудно работать, когда такой человек находится не в регионе своего постоянного проживания.

Владимир Путин, в свою очередь, согласился с ним, назвал идею "правильной" и пообещал дать поручение профильным ведомствам отработать это предложение.