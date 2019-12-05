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05.12.2019 17:57
Рубрика: Власть

Путин рассказал о диверсификации отношений с Монголией

Текст: Айсель Герейханова (Сочи)
Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости. Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости.
Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости.

Владимир Путин встретился в Сочи с премьер-министром Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом. В ходе беседы президент отметил уверенное развитие отношений с Монголией в экономике, энергетике и других сферах. В прошлом году рост товарооборота составил 21%, "а за первые восемь месяцев текущего года плюс еще 15", сообщил российский лидер.
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Глава государства также обратил внимание, что экономические отношениях двух стран все больше диверсифицируются.

"Здесь и продукция машиностроения, и сельское хозяйство, минеральные удобрения. Это, конечно, энергетика. "Газпром" начал поставки сжиженного природного газа, "Роснефть" 80% потребности в нефтепродуктах закрывает", - рассказал Путин. Он добавил, что Москва готова развивать проекты в энергетике, в том числе привлекать третьи страны.

В частности, Россия готова содействовать диалогу Монголии с Евразийским экономическим союзом. Монгольский премьер передал "горячие" приветствия Владимиру Путину от президента Монголии Халтмаагийна Баттулги. Кроме того, он рассказал, что провел плодотворные переговоры с российским коллегой Дмитрием Медведевым.

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