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05.12.2019 20:50
Рубрика: Власть

Путин рассказал о реакции мировых лидеров на его предложение по ракетам

Текст: Айсель Герейханова
Фото: Константин Завражин Фото: Константин Завражин
Фото: Константин Завражин

Владимир Путин в Сочи завершил цикл декабрьских военных совещаний. Одной из центральных тем последней встречи стало обсуждение ответных мер на потенциальные угрозы, связанные с выходом США из ДРСМД.

Фото: Ludovic Marin/Pool via REUTERS
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Так, Путин еще раз подчеркнул, что Россия не заинтересована в развязывании гонки вооружений и "развертывании ракет там, где их сейчас нет".

Он напомнил, что Россия объявила односторонний мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности и предложила Европе и США присоединиться к нему.

Фото: Константин Завражин/РГ
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"Пока нам ответил только президент Французской республики Макрон, от других партнеров реакции нет", - сообщил Путин. "Это вынуждает нас предпринимать меры для противодействия указанным угрозам", - добавил он.

Российский президент также подчеркнул, что США вышли из ДРСМД в одностороннем порядке, но перекладывают ответственность на Москву.

Напомним, ранее Владимир Путин предложил ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.

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