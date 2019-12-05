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05.12.2019 19:26
Рубрика: Власть

Путин: Россия готова до конца года продлить договор СНВ-3

Текст: Айсель Герейханова (Сочи)

Владимир Путин на военном совещании в Сочи заявил, что Россия готова до конца года готова принять решение по продлению договора СНВ-3. Президент напомнил, что договор истекает скоро, но никакой реакции от партнеров пока так и не получено.

Фото: Константин Завражин/РГ
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"РФ готова незамедлительно, как можно быстрее, прямо до конца текущего года без всяких предварительных условий продлить договор СНВ-3", - заявил Путин. По его словам, на совещании будет обсуждаться, что Россия может противопоставить всем недружественным шагам и "какие оперативные решения были бы наиболее приемлемы и наименее затратны".

Путин также добавил, что Россия не заинтересована в развязывании гонки вооружений и "развертывании ракет там, где их сейчас нет". Он напомнил, что Россия объявила односторонний мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности и предложила Европе и США присоединиться к нему.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Договор об СНВ
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