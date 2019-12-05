Разработаны льготы для переработки сжиженных газов

Проект поддержки нефтегазохимической отрасли Минфин и Минэнерго должны внести в правительство до 6 декабря.

Обратный акциз на сжиженный углеводородный газ (СУГ) будет введен с 2022 года. На него смогут претендовать проекты, введенные после 2021 года, или заводы, вложившие не менее 65 млрд рублей в модернизацию.

Размер акциза вырастет с 4,5 тысячи рублей за тонну в 2022 году, до 6,5 тысячи с 2024 года, и до 7,5 тысяч с 2026 года. Также с 2022 года вводится обратный акциз на этан - в размере 9 тысяч рублей за тонну. На него смогут претендовать компании, которые с 2022 года введут новые нефтехимические мощности переработки в объеме не менее 300 тысяч тонн этана в год, или взявшие обязательства вложить в модернизацию производства от 65 миллиардов рублей.

Получить льготу на СУГ смогут три крупных проекта, которые должны быть запущены в период 2023-2024 годов: Амурский газохимический комбинат (ГХК) "Сибура", газохимический комплекс в Усть-Луге и Иркутский завод полимеров.

Изначально предполагалось, что выпадающие доходы бюджета, в результате принятия перечисленных мер поддержки нефтегазохимической отрасли, будут компенсированы за счет повышения экспортной пошлины на этот товар. Но правительство решило ввести налог на добычу попутного газа (ПНГ), также с растущей ставкой - 50 рублей за 1 тыс. кубометров в 2022 году, 100 рублей в 2024 году и 150 рублей в 2026 году.