Разработку технологий для трудных запасов освободят от налогов

Компании, разрабатывающие технологии для изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых (ТРИЗ), освобождаются от уплаты разовых и регулярных платежей за пользование недрами. Эти изменения утверждены в Законе "О недрах". Они позволят после 2023 года удержать объемы добычи нефти на существующем уровне.

"Выход этого закона позволит начать работу по внедрению полигонов, на которых можно будет отрабатывать технологии добычи трудноизвлекаемых запасов углеводородов. В качестве одного из примеров можно назвать проект Бажен, который реализуется компанией Газпром нефть", - пояснили "РГ" в минэнерго.

Таким образом, разработка ТРИЗ нефти официально признана едва ли не первоочередной задачей для дальнейшего успешного развития отрасли. Теперь фактически появляется возможность создания научно-технологических полигонов, о необходимости которых несколько лет говорили отраслевые эксперты и представители нефтедобывающих компаний.

Вопрос с ТРИЗ совсем не узкоотраслевой, учитывая значение "черного золота" в экономике России. Запасов нефти достаточно, но доля трудноизвлекаемых с каждым годом растет. По расчетам минэнерго, для удержания производства нефти в России на текущем уровне к 2025 году доля добычи с ТРИЗ и шельфа должна увеличиться до 25%. По данным ведомства, уже 50% разведанных запасов традиционной нефти в России являются выработанными, а ежегодно на действующих месторождениях вырабатывают до 4% добычи. Добыча нефти поддерживается за счет ввода в строй уже не очень больших проектов, в которые прежде были вложены серьезные инвестиции. Ресурсная база ежегодно прирастает, но большинство новых участков относятся к категории ТРИЗ.

"По различным оценкам, сейчас к трудноизвлекаемым можно отнести около 50% запасов нефти в России, добыча части которых при текущем уровне развития технологий нерентабельна", - пояснил консультант VYGON Consulting Денис Пигарев.

Для создания таких технологий нужны средства, время и, конечно же, испытания их "в поле". С последним существовало множество проблем. "Изменения в законе направлены в первую очередь на снятие административных барьеров, с которыми сталкиваются разработчики при создании технологий. Законом вводится новый вид недропользования, целью которого является именно разработка технологий, а не коммерческая добыча, - подчеркнул Денис Пигарев. - Таким образом, создаются условия, необходимые для развития отечественных технологий освоения ТРИЗ".

50 процентов запасов нефти в России можно отнести к трудноизвлекаемым

Для разработки новых или испытаний существующих технологий компании смогут получить участки из уже распределенного фонда или по итогам конкурса лицензии на участки нераспределенных недр. В первом случае лицензия предоставляется на 15 лет с возможностью ее неоднократного продления на 5 лет. Во втором, лицензия предоставляется сроком на 7 лет, с правом его однократного продления на три года.

Принятие изменений в закон не решает всех проблем с разработкой технологий для ТРИЗ. "Полное снятие административных барьеров произойдет только после принятия ряда подзаконных актов, важнейшим из которых является классификация ТРИЗ, - пояснил Денис Пигарев. - Предложения по классификации ТРИЗ для УВС были еще в 1994 году и основывались на граничных значениях геолого-физических и технологических характеристик, дополнительным параметром стала удаленность от центров добычи. Такой же принцип используется для формирования налоговых льгот. Но возникает вопрос в актуальности подхода к определению предельных значений, к тому же на добычу могут влиять одновременно несколько факторов".

"По нашему мнению, классификация ТРИЗ должна быть определена на двух основных принципах: наличие технологии и ее экономическая эффективность. Таким образом, при достижении определенного уровня технологического развития часть ТРИЗ переходит в категорию неосложненных запасов и автоматически решается вопрос обновления редакций", - сказал Денис Пигарев.