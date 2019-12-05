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05.12.2019 18:10
Рубрика: Экономика

Нефти станет легче

Разработку технологий для трудных запасов освободят от налогов
Текст: Сергей Тихонов
Российская газета - Федеральный выпуск № 276(8034)
Компании, разрабатывающие технологии для изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых (ТРИЗ), освобождаются от уплаты разовых и регулярных платежей за пользование недрами. Эти изменения утверждены в Законе "О недрах". Они позволят после 2023 года удержать объемы добычи нефти на существующем уровне.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Выход этого закона позволит начать работу по внедрению полигонов, на которых можно будет отрабатывать технологии добычи трудноизвлекаемых запасов углеводородов. В качестве одного из примеров можно назвать проект Бажен, который реализуется компанией Газпром нефть", - пояснили "РГ" в минэнерго.

Фото: REUTERS/KEVIN LAMARQUE
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Таким образом, разработка ТРИЗ нефти официально признана едва ли не первоочередной задачей для дальнейшего успешного развития отрасли. Теперь фактически появляется возможность создания научно-технологических полигонов, о необходимости которых несколько лет говорили отраслевые эксперты и представители нефтедобывающих компаний.

Вопрос с ТРИЗ совсем не узкоотраслевой, учитывая значение "черного золота" в экономике России. Запасов нефти достаточно, но доля трудноизвлекаемых с каждым годом растет. По расчетам минэнерго, для удержания производства нефти в России на текущем уровне к 2025 году доля добычи с ТРИЗ и шельфа должна увеличиться до 25%. По данным ведомства, уже 50% разведанных запасов традиционной нефти в России являются выработанными, а ежегодно на действующих месторождениях вырабатывают до 4% добычи. Добыча нефти поддерживается за счет ввода в строй уже не очень больших проектов, в которые прежде были вложены серьезные инвестиции. Ресурсная база ежегодно прирастает, но большинство новых участков относятся к категории ТРИЗ.

"По различным оценкам, сейчас к трудноизвлекаемым можно отнести около 50% запасов нефти в России, добыча части которых при текущем уровне развития технологий нерентабельна", - пояснил консультант VYGON Consulting Денис Пигарев.

Для создания таких технологий нужны средства, время и, конечно же, испытания их "в поле". С последним существовало множество проблем. "Изменения в законе направлены в первую очередь на снятие административных барьеров, с которыми сталкиваются разработчики при создании технологий. Законом вводится новый вид недропользования, целью которого является именно разработка технологий, а не коммерческая добыча, - подчеркнул Денис Пигарев. - Таким образом, создаются условия, необходимые для развития отечественных технологий освоения ТРИЗ".

50 процентов запасов нефти в России можно отнести к трудноизвлекаемым

Для разработки новых или испытаний существующих технологий компании смогут получить участки из уже распределенного фонда или по итогам конкурса лицензии на участки нераспределенных недр. В первом случае лицензия предоставляется на 15 лет с возможностью ее неоднократного продления на 5 лет. Во втором, лицензия предоставляется сроком на 7 лет, с правом его однократного продления на три года.

Пакт о сокращении добычи нефти может быть продлен в декабре

Принятие изменений в закон не решает всех проблем с разработкой технологий для ТРИЗ. "Полное снятие административных барьеров произойдет только после принятия ряда подзаконных актов, важнейшим из которых является классификация ТРИЗ, - пояснил Денис Пигарев. - Предложения по классификации ТРИЗ для УВС были еще в 1994 году и основывались на граничных значениях геолого-физических и технологических характеристик, дополнительным параметром стала удаленность от центров добычи. Такой же принцип используется для формирования налоговых льгот. Но возникает вопрос в актуальности подхода к определению предельных значений, к тому же на добычу могут влиять одновременно несколько факторов".

"По нашему мнению, классификация ТРИЗ должна быть определена на двух основных принципах: наличие технологии и ее экономическая эффективность. Таким образом, при достижении определенного уровня технологического развития часть ТРИЗ переходит в категорию неосложненных запасов и автоматически решается вопрос обновления редакций", - сказал Денис Пигарев.

Экономика Отрасли Нефть и газ Цена на нефть
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