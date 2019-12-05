Доля активных читателей в России за десять лет выросла почти вдвое

Новости

В Гатчине пенсионерка "сняла порчу" за деньги и украшения 16:00
Главный конкурент Tesla строит завод на деньги нефтяных королей 16:00
МИД РФ объявил болгарского дипломата "персона нон грата" 15:51
США дали добро на переезд космодрома "Морской старт" в Россию 15:48
Камбербэтч и Робби Уильямс озвучат мультфильм о прожорливом тигре 15:47
На Сахалине проверят больницу после сообщений о просроченных лекарствах 15:46
Видео: В Екатеринбурге построят тюремный бутик 15:42
В Ростове начались съемки сериала "Капкан для монстра" 15:38
Тюменцев предупредили о падении ступени ракеты "Союз-2" 15:37
Фото: 44-летний Леонард из "Теории Большого взрыва" впервые стал отцом 15:34
Городам Подмосковья добавят денег на ликвидацию стихийных свалок 15:27
Медведев пошутил про Харламова в ответ на вопрос Батрутдинова 15:27
Кинотеатру "Художественный" возвратят исторический облик 15:27
Медведев рассказал о самых сложных решениях 15:22
В Воронеже прошли обыски в областной и городской администрациях 15:22
В Подмосковье родился мальчик Король Лев 15:18
Вышел трейлер драмы "Три Христа" с Ричардом Гиром и "Тирионом" 15:14
В Псковской области запустят ферму по выращиванию алмазов 15:12
В Мурманске "заминировали" здания правительства и суда 15:05
Продажи новых автомобилей в России продолжают падать 15:04
Ученые: В США птицы становятся меньше, но отращивают большие крылья 15:02
Зоозащитники признали "Джокера" Хоакина Феникса человеком года 15:01
В Крыму чиновников обяжут сдавать декларации о конфликте интересов 14:50
Самый длинный эскалатор метро построят в столичной подземке 14:49
В Нижнем Новгороде семья из четырех человек отравилась угарным газом 14:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будут повышать пенсии в 2020 году
Как будут повышать пенсии в 2020 году
Куда стоит поехать на новогодние праздники
Куда стоит поехать на новогодние праздники
5 декабря 1941-го Красная армия перешла в контрнаступление под Москвой
5 декабря 1941-го Красная армия перешла в контрнаступление под Москвой
05.12.2019 14:22
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Доля активных читателей в России за десять лет выросла почти вдвое

Текст: Мария Воронова
На заседании Российского книжного союза, которое состоялось в МГУ в Москве, его президент Сергей Степашин отметил положительные тенденции на российском книжном рынке и обратился к статистике.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- Книжный рынок растет уже третий год, причем темпами 6-7% в год, - цитирует Степашина "Интерфакс".

Мединский: Дети читают много, но не то, что нужно

По мнению президента РКС, падение отрасли удалось преодолеть. Кроме того, он обратил особое внимание на увеличение доли активных читателей (53-55%), среди которых стало больше молодых людей.

- Еще десять лет назад эта цифра была на уровне 27-30%, а еще 10 лет назад эта цифра была 21%, - подчеркнул Степашин на заседании.

Вместе с тем, нашлось место и не такой уж положительной динамике - президент РКС отметил снижение числа покупателей книг: "С 2010 по 2018 год в городах с населением до 100 тыс. человек мы потеряли около 6 млн покупателей, 36%".

Фото: Сергей Михеев/ РГ
Какой будет нынешняя ярмарка non/fiction

Очередной съезд Российского книжного союза собрал участников в Шуваловском корпусе Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. Основными темами стали анализ книжного рынка России, место и роль чтения в нацпроектах, а также вовлечение молодежи в книжную индустрию.

Культура Литература Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

МИД РФ объявил болгарского дипломата "персона нон грата"
Медведев: В соцсетях и на площади политические проблемы решить невозможно
Лукашенко назвал Россию стратегическим партнером Беларуси
Совет судей предлагает ввести ответственность за ангажированные публикации
Медведев о YouTube: Никто ничего закрывать не собирается