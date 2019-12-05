Доля активных читателей в России за десять лет выросла почти вдвое

На заседании Российского книжного союза, которое состоялось в МГУ в Москве, его президент Сергей Степашин отметил положительные тенденции на российском книжном рынке и обратился к статистике.

- Книжный рынок растет уже третий год, причем темпами 6-7% в год, - цитирует Степашина "Интерфакс".

По мнению президента РКС, падение отрасли удалось преодолеть. Кроме того, он обратил особое внимание на увеличение доли активных читателей (53-55%), среди которых стало больше молодых людей.

- Еще десять лет назад эта цифра была на уровне 27-30%, а еще 10 лет назад эта цифра была 21%, - подчеркнул Степашин на заседании.

Вместе с тем, нашлось место и не такой уж положительной динамике - президент РКС отметил снижение числа покупателей книг: "С 2010 по 2018 год в городах с населением до 100 тыс. человек мы потеряли около 6 млн покупателей, 36%".

Очередной съезд Российского книжного союза собрал участников в Шуваловском корпусе Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. Основными темами стали анализ книжного рынка России, место и роль чтения в нацпроектах, а также вовлечение молодежи в книжную индустрию.