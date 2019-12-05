ФАС в декабре утвердит планы развития конкуренции в регионах

До конца этого года Федеральной антимонопольной службе (ФАС) необходимо утвердить новый формат всех "дорожных карт" по развитию конкуренции, которые разработали российские регионы. Об этом на Первой всероссийской научно-практической конференции общественных советов ФАС сообщила заместитель начальника правового управления антимонопольного ведомства Оксана Кузнецова.

"Если даже 50 процентов из того, что запланировано в этих "дорожных картах", будет реализовано, произойдет существенный сдвиг в экономике регионов, а, соответственно, в экономике России, - уверена Оксана Кузнецова. - Изменяя ситуацию в регионах, мы можем изменить ситуацию в стране". На сегодня в ФАС поступили проекты "дорожных карт" из 83 регионов, две трети из них уже согласованы.

Работа над "дорожными картами" началась в 2017 году. Указом президента был утвержден Национальный план развития конкуренции в РФ на 2018-2020 годы. В прошлом году состоялось заседание Госсовета по вопросу развития конкуренции, на котором принято решение разработать новый стандарт конкуренции.

Всем регионам надо было актуализировать свои "дорожные карты". ФАС подготовила методические рекомендации с указанием примерных мероприятий, которые должны содержаться в "дорожных картах" по развитию конкуренции. Представители ФАС объехали все регионы, везде заключены соглашения по реализации тех задач, которые были определены Госсоветом, рассказала Кузнецова.

Например, в обновленную "дорожную карту" развития конкуренции до 2021 года Белгородской области добавили три рынка: реализации сельскохозяйственной продукции, финансовых и IT-услуг. Теперь карта охватывает 36 товарных рынков области.

"Мы постарались сделать так, чтобы новые стандарты действительно оказали воздействие на развитие конкуренции в регионах, - отметила Оксана Кузнецова. - В них не было ни одного формального, для галочки, пункта. На сегодня проведено уже 44 выездных совещания в регионах, мы продолжаем эту серию выездных совещаний. 82 региона уже представили нам "дорожные карты" на согласование, буквально сегодня утром пришел еще один регион. Осталось два региона. В одном - есть определенные сложности с принятием этого проекта. И буквально на днях я отправлюсь в этот регион, чтобы оказать помощь в разработке "дорожной карты".