ФАС в декабре утвердит планы развития конкуренции в регионах

Новости

Владимир Путин поддержал идею создания "Школы Деда Мороза" 17:34
Собянин наградил лауреатов конкурса "Московская реставрация-2019" 17:31
Астраханских футболистов наградят за спасение тонувшей женщины 17:31
Киев запретит украинцам выезжать в Россию по внутренним паспортам 17:27
Киев готов дать дополнительные полномочия отдельным районам Донбасса 17:27
Вышел трейлер диснеевского фильма про собачек с Уиллемом Дефо "Того" 17:22
Путин захотел присоединиться к поисковикам 17:20
Путин пообещал обсудить с правительством легализацию "уличной медицины" 17:16
На Кубани женщине удалили гигантскую опухоль позвоночника 17:15
В Саратове вынесли приговор за изнасилование врача 17:14
КамАЗ начал тестирование беспилотного грузовика "Одиссей" 17:00
В Кировской области на трассе "Вятка" в ДТП погибли три человека 16:59
Дэвид Теннант сыграет в новой экранизации "Вокруг света за 80 дней" 16:55
Каждый пятый подросток Англии не получает психологическую помощь вовремя 16:49
В Ростовской области вынесен приговор убийце, мстившему за отца 16:48
В Москве стартовала продажа билетов в парк "Остров мечты" 16:40
Хабиб Нурмагомедов награжден высшей наградой Дагестана 16:36
В Перми суд арестовал мужчину, стрелявшего по прохожим 16:33
ОПЕК+ обсудит исключение газового конденсата из квот сделки 16:30
"Куликово поле" получило шанс стать лучшим музеем Европы-2020 16:29
Путин пообещал создать единую информационную базу неизвестных пациентов 16:29
Оренбуржец разбил семь машин, разозлившись из-за 1000 рублей 16:28
Какие кроссоверы и внедорожники покупали россияне в ноябре 16:25
Раскрыта тайна 300-летнего периода в истории христианства 16:24
В Гатчине пенсионерка "сняла порчу" за деньги и украшения 16:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будут повышать пенсии в 2020 году
Как будут повышать пенсии в 2020 году
Куда стоит поехать на новогодние праздники
Куда стоит поехать на новогодние праздники
5 декабря 1941-го Красная армия перешла в контрнаступление под Москвой
5 декабря 1941-го Красная армия перешла в контрнаступление под Москвой
05.12.2019 16:11
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

ФАС в декабре утвердит планы развития конкуренции в регионах

Текст: Андрей Полынский
До конца этого года Федеральной антимонопольной службе (ФАС) необходимо утвердить новый формат всех "дорожных карт" по развитию конкуренции, которые разработали российские регионы. Об этом на Первой всероссийской научно-практической конференции общественных советов ФАС сообщила заместитель начальника правового управления антимонопольного ведомства Оксана Кузнецова.
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

"Если даже 50 процентов из того, что запланировано в этих "дорожных картах", будет реализовано, произойдет существенный сдвиг в экономике регионов, а, соответственно, в экономике России, - уверена Оксана Кузнецова. - Изменяя ситуацию в регионах, мы можем изменить ситуацию в стране". На сегодня в ФАС поступили проекты "дорожных карт" из 83 регионов, две трети из них уже согласованы.

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости www.ria.ru
Переход на it-технологии в медицине отстает от "дорожной карты"

Работа над "дорожными картами" началась в 2017 году. Указом президента был утвержден Национальный план развития конкуренции в РФ на 2018-2020 годы. В прошлом году состоялось заседание Госсовета по вопросу развития конкуренции, на котором принято решение разработать новый стандарт конкуренции.

Всем регионам надо было актуализировать свои "дорожные карты". ФАС подготовила методические рекомендации с указанием примерных мероприятий, которые должны содержаться в "дорожных картах" по развитию конкуренции. Представители ФАС объехали все регионы, везде заключены соглашения по реализации тех задач, которые были определены Госсоветом, рассказала Кузнецова.

Например, в обновленную "дорожную карту" развития конкуренции до 2021 года Белгородской области добавили три рынка: реализации сельскохозяйственной продукции, финансовых и IT-услуг. Теперь карта охватывает 36 товарных рынков области.

"Мы постарались сделать так, чтобы новые стандарты действительно оказали воздействие на развитие конкуренции в регионах, - отметила Оксана Кузнецова. - В них не было ни одного формального, для галочки, пункта. На сегодня проведено уже 44 выездных совещания в регионах, мы продолжаем эту серию выездных совещаний. 82 региона уже представили нам "дорожные карты" на согласование, буквально сегодня утром пришел еще один регион. Осталось два региона. В одном - есть определенные сложности с принятием этого проекта. И буквально на днях я отправлюсь в этот регион, чтобы оказать помощь в разработке "дорожной карты".

Власть Работа власти Регионы Правительство ФАС Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Белгородская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

МИД РФ объявил болгарского дипломата "персона нон грата"
Медведев: В соцсетях и на площади политические проблемы решить невозможно
Совет судей отклонил идею наказания для СМИ за ангажированные публикации
Госдума проголосовала за рост возмещения по ряду вкладов до 10 млн рублей
Медведев о YouTube: Никто ничего закрывать не собирается