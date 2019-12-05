Главный строитель Воронежа оказался под следствием

СКР возбудил уголовное дело против руководителя управления строительной политики администрации Воронежа Владимира Пешкова. Чиновника подозревают в лоббировании интересов бизнеса при заключении муниципального контракта.

- По предварительным данным, в октябре 2019 при проведении аукциона на право провести ремонт в городских детских садах подозреваемый дал заведомо незаконное указание участнику торгов отказаться от участия в конкурсе. Впоследствии чиновник, достоверно зная о незаконности результатов тендера, заключил муниципальный контракт с мнимым победителем аукциона, - рассказал руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел регионального управления СК России Максим Гуров.

Он отметил, что подозреваемый явно вышел за пределы своих должностных полномочий, а его действия не позволили провести эффективную закупку и, как следствие, сэкономить значительные суммы бюджетных средств. Также были нарушены права и законные интересы участников конкурса, подорван авторитет органов государственной власти.

Уголовное дело возбуждено по статье 286 УК РФ (превышение должностным полномочий). Этому предшествовали обыски, проведенные сотрудниками СКР и ФСБ в мэрии Воронеже и строительном департаменте администрации региона. В ходе оперативных мероприятий были изъяты документы, представляющие интерес для следствия.