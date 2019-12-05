Эксперимент для самозанятых расширят с 2020 года

В настоящее время налог на самозанятых (налог на профессиональный доход) действует только на территории Москвы, Подмосковья, Калужской области и Татарстана. Он предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять в бюджет 4% от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% - при работе с компаниями.

Предложением уже воспользовались порядка 300 тысяч нянь, репетиторов и других самозанятых граждан.

В следующем году, согласно законопроекту, налоговый режим распространится еще на 19 регионов. Речь идет о Санкт-Петербурге, Воронежской, Волгоградской, Ленинградской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Самарской, Сахалинской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областях, Красноярском и Пермском краях, Ненецком автономном округе, Ханты-Мансийском автономном округе, Ямало-Ненецком автономном округе, а также Республике Башкортостан.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее предложил рассмотреть, целесообразно ли распространить эксперимент еще и на регионы-реципиенты. В ходе рассмотрения законопроекта в третьем чтении глава нижней палаты продолжил эту тему. Он поручил своему первому заместителю Александру Жукову вместе с главами профильных комитетов подготовить предложения по расширению списка регионов.

С такой инициативой после обсуждения с правительством можно выйти уже в январе, считает спикер.

Прямая речь

Андрей Макаров, глава комитета Госдумы по бюджету и налогам:

- Это закон, который позволяет гражданам защитить себя. Представьте: человек - хороший слесарь, механик, у себя в гараже организовал ремонт машин. Он постоянно находится под риском, что к нему придут либо бандиты, либо "ребята в погонах" и скажут: "Будешь отстегивать нам". А он даже не может обратиться к государству за помощью, потому что ходит под двумя статьями Уголовного кодекса - незаконная предпринимательская деятельность и, соответственно, неуплата налогов. Так вот, действительно, благодаря технологическому прорыву нашей налоговой службы был создан режим, который позволяет не общаться с государством, ни с какими чиновниками, даже самыми хорошими, а путем нажатия нескольких кнопок на телефоне выйти в легальное поле при минимальном налогообложении.

И люди поверили. В том числе потому, что в законе прописано: десять лет эти условия не будут меняться. Прошел первый год. Что мы видим? Государство ни разу не нарушило ни одно из данных в законе обещаний. Все они соблюдаются. И именно благодаря этому идут новые люди в этот режим.

Нам предстоит огромная работа по укреплению доверия. Доверия людей к государству, доверия налогоплательщиков к государству. И цель этого закона - укрепление доверия. Неслучайно поэтому этот эксперимент - на десять лет.