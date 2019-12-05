Кинотеатру "Художественный" возвратят исторический облик

Перед основным этапом реставрации, когда кинотеатру вернут интерьеры и облик 1913 года, в здании укрепляют стены и фасад. Об этом сообщает пресс-служба Мосгорнаследия.

По данным пресс-службы, работы по укреплению стен и фундамента памятника завершены на 60 процентов. Основными работами станут возвращение кинотеатру исторического облика. А также восстановление интерьеров, в частности, каменной лестницы с кованым металлическим ограждением, а также фонтана в фойе. Правда вместо утраченного светящегося фонтана с чашей появится "сухой" фонтан.

- Здание кинотеатра было построено в 1909 году, в прошлом году в кинотеатре были завершены противоаварийные работы. Помимо возвращения исторического облика, здание нужно приспособить под современные нужды кинотеатра. Так, заложенные оконные проемы раскроют, лепной декор восстановят, воссоздадут исторические надписи: "Художественный электро-театръ" в верхней части фасада, а над парадными дверьми - "Входъ" и "Выходъ", - пояснил руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов. Также на стены нанесут каменную штукатурку - ею были отделаны фасады здания в начале XX века. Это прочное покрытие делают по особой технологии с применением крошки дробленых горных пород. Оно сохраняется десятилетиями без специального ухода. В кинотеатре заменят пластиковые двери на деревянные, воссозданные по историческим документам. В фойе первого этажа разместятся книжный магазин, гардероб, и кафе.

Напомним, что все элементы, входящие в предмет охраны памятника, в том числе фасад, будут отреставрированы.

Напомним, что "Художественный электро-театр" построил московский предприниматель Роберт Альберт Брокша. Его проект придумал архитектор Николай Благовещенский. А в 1912-1913 годах перестраивал архитектор Федор Шехтель, цель его работ была увеличить пропускную способность кинотеатра, так как первоначальных 400 мест не хватало. В результате у кинотеатра появились два входа. Они выделены ризалитами (декоративными выступами) с полукруглыми нишами. Их украшали барельефы с мчащимися навстречу друг другу колесницами. Над парадными дверями висели маскароны - декоративные рельефные элементы в виде головы человека.

В 1940-х годах был разрушен бомбежками трехэтажный жилой дом, примыкавший к зданию. Затем спустя полтора десятилетия во время борьбы с излишествами барельефы, маскароны и модульоны сбили, а окна заложили. В 1980-е годы кинотеатр перестроили в многозальный, что сильно изменило внутреннюю планировку.