Льготные условия аренды получили 18 столичных детсадов

Восемнадцать детских садов столицы получили льготную ставку аренды 1 рубль за 1 кв. м в год. Как сообщает сайт мэра Москвы, заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов комментирует эту новость так:

- Москва заключила c 2013 года 38 договоров аренды с инвесторами на условиях перехода на ставку 1 руб. за 1 кв. м в год. Первые 18 образовательных учреждений уже выполнили свои обязательства по программе и переведены на "рублевую аренду.

Для того, чтобы стать участником льготной программы, инвесторам в первые два года нужно провести необходимые строительно-монтажные работы. Помимо этого, не меньше 80% детей в детском саду и не меньше половины учеников в школе должны быть зарегистрированы по месту жительства в Москве.

В материале подчеркивается, что открытие детских садов по программе "1 рубль за 1 квадратный метр" - одна из ключевых задач в городе. Департамент по конкурентной политике регулярно проводит электронные торги по аренде помещений. Желающих принять участие в аукционах, где разыграются такие детсады, много - конкуренция каждый раз от двух до четырех участников на лот. Многие из победителей - родители, которые хотят распространить свои идеи, поделиться опытом с другими москвичами. Есть и те, кто открывал школы для билингвов, инвесторы, работающие по экспериментальным образовательным модулям.

Всего с начала этого года столица реализовала под образовательные учреждения через городские аукционы более 4,7 тыс. кв. м недвижимости по программе "1 рубль за 1 кв. м". С 2013 года этот показатель составил свыше 50 тыс. кв. м.

Напомним, программа "1 рубль за 1 квадратный метр" действует в Москве уже семь лет. Сначала она была направлена на сохранение памятников культуры - объектов культурного наследия регионального значения. В 2013 г. правительство Москвы решило распространить ее действие на детские сады, а с 2014 г. - на школы.