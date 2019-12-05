"Мой район" преобразил Капотню и Зеленоград

Планами благоустройства города в будущем году поделился заммэра Москвы по городскому хозяйству Петр Бирюков.

- В этом году Москва приступила к реализации программы "Мой район", - рассказал он. - И сразу стало очевидно, что комплексный подход лучше, чем точечное благоустройство на отдельно взятых улицах. Начали с отдаленных районов. Например, в Капотне за четыре месяца было благоустроено 300 га территории района и парка 850-летия Москвы. На месте замусоренного склона там появилась просторная, хорошо освещенная набережная. Построены необычные детские игровые комплексы и спортплощадки, почищены фасады зданий, плиткой покрыли пешеходные дорожки.

Обновлены в Зеленограде Центральный проспект и Большой городской пруд. "Нам удалось сохранить там колорит наукограда, построенного в 1950-е годы, и в то же время создать современный комфорт и функциональность", - рассказал Петр Бирюков.

В новом году запланировано, в частности, обустроить пять вылетных магистралей: Ленинский проспект, улицу Профсоюзную, шоссе Энтузиастов и Щелковское шоссе, участок от улицы Большие Каменщики через Пролетарский проспект до МКАД. На набережной Яузы продолжатся работы по созданию единого паркового комплекса и пешеходного пространства (в уходящем году была облагорожена треть набережной в районе Северное Медведково). На западе города в Дорогомиловском районе приведут в порядок набережную Тараса Шевченко и Кутузовский проспект.

- В центре города намечено благоустройство Софийской и Космодамианской набережных, - продолжал заммэра.

Он напомнил, что до 2023 года в планах столицы благоустройство всех набережных Москвы-реки и Яузы, а это более 200 км.

До 2023 года в столице благоустроят все набережные Москвы-реки и Яузы

Всего в план 2020 года включены работы более чем на 5 тысячах объектов, среди которых более 3,4 тыс. дворовых территорий, 90 парков и 17 пешеходных зон. Главная их цель - создание комфортных мест и новых точек притяжения горожан. Как показывает практика, на благоустроенных улицах количество пешеходов вырастает в четыре раза. Москвичи стали в 10 раз чаще посещать фестивали, в четыре раза чаще ходить в парки, вдвое выросло в городе число туристов. На треть увеличивается и товарооборот в кафе, расположенных на приведенных в порядок территориях.

При этом Москва тратит на благоустройство денег значительно меньше, чем другие мегаполисы мира: всего 3% бюджетных средств, а к примеру, Нью-Йорк и Торонто - по 10%, Лондон - 7%.