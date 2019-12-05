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05.12.2019 / 14:00
Текст: Сергей Бабкин

Москвичам по почте пришли фальшивые штрафы

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Жители Москвы стали получать по почте фальшивые штрафы, сообщили в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора.
Фото: iStock
Москвичка заплатила мошеннику 15 миллионов, чтобы выйти замуж

Такие случаи выявил один из территориальных подразделений Роспотребнадзора. Москвичи получили постановления о штрафе, якобы подписанные руководителями надзорного органа. При этом указаны недостоверные реквизиты для оплаты.

В Роспотребнадзоре отмечают, что настоящий штраф придет, только если вас приглашали на рассмотрение дела и составление протокола. Если же ничего этого не было, то "письмо счастья", скорее всего, фальшивое. Необходимо сообщить об этом через форму обратной связи на 77.rospotrebnadzor.ru.

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