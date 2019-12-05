Москвичам по почте пришли фальшивые штрафы

Жители Москвы стали получать по почте фальшивые штрафы, сообщили в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора.

Такие случаи выявил один из территориальных подразделений Роспотребнадзора. Москвичи получили постановления о штрафе, якобы подписанные руководителями надзорного органа. При этом указаны недостоверные реквизиты для оплаты.

В Роспотребнадзоре отмечают, что настоящий штраф придет, только если вас приглашали на рассмотрение дела и составление протокола. Если же ничего этого не было, то "письмо счастья", скорее всего, фальшивое. Необходимо сообщить об этом через форму обратной связи на 77.rospotrebnadzor.ru.