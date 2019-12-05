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05.12.2019 / 12:09
Текст: Сергей Бабкин

Москвичей начали штрафовать за парковку на "красных квадратах"

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
С сегодняшнего дня в Москве начался эксперимент, который позволит быстро наказать водителей за парковку на "красных квадратах" во дворах.

Как уже писала "РГ", с 5 декабря любой горожанин сможет фиксировать парковку на местах для пожарных машин с помощью приложения "Помощник Москвы". Пока это работает в 8 дворах по адресам:

Стройковская улица, д. 8,

Марксистская улица, д. 5,

улица Александра Солженицына, д. 31, стр. 1

4-я Тверская-Ямская ул., д. 12

улица Чаянова д. 16,

улица Бутырский Вал, д. 48

Вадковский переулок, д. 16

Вспольный переулок, д. 16, стр. 1.

Именно эти адреса были выбраны по итогам мониторинга префектуры Центрального округа и столичного управления МЧС. Для ЦАО проблемы с парковкой особенно актуальны, и там периодически встречаются случаи, когда "скорая" не может подъехать к подъезду - места для экстренных служб заняты.

Отметим, что штраф за подобное нарушение по статье 12.16 КоАП - 3 тысячи рублей. Теоретически за парковку на "красных квадратах" можно наказать и без "Помощника Москвы". Но в этом случае придется писать заявление в ГИБДД и нести туда фотографию.

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