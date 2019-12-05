Множество аптек в Москве незаконно торгуют наркосодержащими препаратами. Их отпускают без рецептов, по завышенной цене, уже подсевшим на наркотики покупателям и тем, кто может подсесть, следуя дурному примеру. Депутаты Мосгордумы и общественники встревожены, ведь опасные заведения находятся в жилых районах, рядом с домами, школами, детсадами. В четверг председатель комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов призвал москвичей не мириться с этим, а звонить, если заметили нелегальную торговлю лекарственными препаратами, на "горячую линию" 8 (495) 957-03-32, открытую в Успенском переулке.

Сомнительные аптеки выдают скопления бледной молодежи, которые идут туда за очередной дозой кайфа. Недобросовестным фармацевтам и рецепта, оказывается, не надо. "Достаточно сказать: трехсоточку дайте, тропик или капли", - рассказал корреспонденту "РГ" координатор движения "Безопасная столица" Антон Акишин. Вместе с активистами он регулярно проверяет аптеки. Вот и буквально на днях вместе с сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве и столичным отделением Росздравнадзором общественники наведались в аптеку на Большой Академической улице. Нашли много интересного, правда, не сразу, так как аптека оказалась вся в тайниках. "Горы неучтенных лекарств, таблетки и капли, из которых "знатоки" делают смеси. Большинство препаратов без упаковки, что указывает на фальсификат. При осмотре обнаружили не только склад с коробками, но и секретные полки на потолке, шкафы с двойными стенками, которые скрывали безрецептурку на 15 миллионов рублей", - поделился впечатлениями Антон Акишин.

Прибыль у аптек с таким бизнесом колоссальная. И это не удивительно, ведь, например, глазные капли, которые по рецепту врача стоят 60 рублей, а наркоманы покупают за 800 рублей. К тому же и чека им никакого можно не давать - очень выгодные покупатели! Привлечь же к ответственности аптечных дилеров непросто. Во-первых, нужно доказать, что идет нелегальная торговля. Поэтому во время контрольной закупки все происходящее приходится фиксировать на камеру смартфона и тут же вызывать полицию. Далее нужно написать заявление с требованием привлечь торговцев к ответственности.

Раньше их можно было наказать только административно - штрафом 200 тысяч рублей. Лицензия у владельцев аптеки оставалась, и торговля шла дальше как ни в чем не бывало. С 1 декабря ситуация изменилась. Как пояснил Антон Акишин, вступили в силу поправки в Уголовный кодекс РФ, которые предусматривают теперь за незаконный отпуск сильно действующих препаратов лишение свободы до трех лет. При продаже в особо крупных размерах либо организованными группами преступникам грозит заключение до восьми лет.

За продажу сильно действующих препаратов без рецептов грозит заключение до трех лет

Но недобросовестные торговцы, видимо, еще не смирились с тем, что пора их лавочкам закрыться. Ищут лазейки в законе, например, заменяя запрещенные препараты аналогами, которые не значатся в УК РФ. А кто-то старается продавать эти пилюли и капли только "своим" покупателям. Вот почему каждый звонок на "горячую линию" очень важен - он поможет навести порядок в аптечной торговле.