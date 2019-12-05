Сомнительные аптеки выдают скопления бледной молодежи, которые идут туда за очередной дозой кайфа. Недобросовестным фармацевтам и рецепта, оказывается, не надо. "Достаточно сказать: трехсоточку дайте, тропик или капли", - рассказал корреспонденту "РГ" координатор движения "Безопасная столица" Антон Акишин. Вместе с активистами он регулярно проверяет аптеки. Вот и буквально на днях вместе с сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве и столичным отделением Росздравнадзором общественники наведались в аптеку на Большой Академической улице. Нашли много интересного, правда, не сразу, так как аптека оказалась вся в тайниках. "Горы неучтенных лекарств, таблетки и капли, из которых "знатоки" делают смеси. Большинство препаратов без упаковки, что указывает на фальсификат. При осмотре обнаружили не только склад с коробками, но и секретные полки на потолке, шкафы с двойными стенками, которые скрывали безрецептурку на 15 миллионов рублей", - поделился впечатлениями Антон Акишин.
Прибыль у аптек с таким бизнесом колоссальная. И это не удивительно, ведь, например, глазные капли, которые по рецепту врача стоят 60 рублей, а наркоманы покупают за 800 рублей. К тому же и чека им никакого можно не давать - очень выгодные покупатели! Привлечь же к ответственности аптечных дилеров непросто. Во-первых, нужно доказать, что идет нелегальная торговля. Поэтому во время контрольной закупки все происходящее приходится фиксировать на камеру смартфона и тут же вызывать полицию. Далее нужно написать заявление с требованием привлечь торговцев к ответственности.
Раньше их можно было наказать только административно - штрафом 200 тысяч рублей. Лицензия у владельцев аптеки оставалась, и торговля шла дальше как ни в чем не бывало. С 1 декабря ситуация изменилась. Как пояснил Антон Акишин, вступили в силу поправки в Уголовный кодекс РФ, которые предусматривают теперь за незаконный отпуск сильно действующих препаратов лишение свободы до трех лет. При продаже в особо крупных размерах либо организованными группами преступникам грозит заключение до восьми лет.
Но недобросовестные торговцы, видимо, еще не смирились с тем, что пора их лавочкам закрыться. Ищут лазейки в законе, например, заменяя запрещенные препараты аналогами, которые не значатся в УК РФ. А кто-то старается продавать эти пилюли и капли только "своим" покупателям. Вот почему каждый звонок на "горячую линию" очень важен - он поможет навести порядок в аптечной торговле.