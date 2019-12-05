Non/fictioN как увертюра к финалу "Большой книги"

Традиционная выставка-ярмарка интеллектуальной литературы Non/fictioN открылась в московском Гостином Дворе. А уже 10 декабря, в доме Пашкова, состоится награждение лауреатов XIV сезона национальной литературной премии "Большая книга" - тогда и узнаем, кто же из двенадцати авторов, попавших в шорт-лист, получит главную книжную награду страны. А Non/fictioN, переехавшую из здания ЦДХ на Крымском Валу в Гостиный Двор, можно расценивать как своеобразную увертюру к "Большой книге".

Среди разнообразнейшего ландшафта Non/fictioN будут, разумеется, представлены и "большекнижные" финалисты. Со многими писателями из премиальной дюжины можно будет увидеться лично в рамках лекций, встреч и дискуссий - беспримесная читательская радость тут гарантирована.

Уже известно: кто из номинантов больше всего порадовал читателей своими текстами. Официальное голосование проводилось на рекомендательном сервисе LiveLib. В итоге - первое место с большим отрывом заняла Гузель Яхина с романом "Дети мои". На втором месте оказался Григорий Служитель и его "Дни Савелия". А замкнул тройку читательских избранников Евгений Водолазкин со своим "Брисбеном".

Спецпроект "РГ" и портала ГодЛитературы.РФ - о победителях народного голосования за финалистов "Большой книги"

Большая тройка. Выбор читателей: "Дети мои", "Дни Савелия" и "Брисбен".





О "Детях моих" Гузель Яхиной:

"В романе бесконечно много воздуха и простора - еще бы, ведь события разворачиваются на самой что ни на есть реке рек, на Волге-матушке. И, казалось бы, все: и дышать полной грудью, и густо, плотно, щедро писать, и фантазии как волны - бесконечны. Но не обманывайтесь. Из необъятных волжских просторов Гузель Яхина твердо и нежно, не пожалев деталей, что вызывают аритмию (ах, этот томный голос и стена-перегородка, за которую не заглянуть бедному Якобу Баху!), снова сотворит только один настоящий мир, заглянуть в который однажды можно, а вернуться - возможно, больше нет: сказочный хутор на другом, на правом берегу Волги. Все остальное, весь внешний мир будет не более чем дальним отзвуком, чужой, смутно реальной жизнью.

А вот о мире маленьком - сказочном, закрытом, замкнутом, не поддающемся течению внешнего времени - и будет роман, и в нем будет жить читатель. А также: Удо и Тильда, и Клара с Бахом, и Анче, и Васька - герои будут приходить, задерживаться, жить и уходить; а время - не будет".

КСТАТИ : Встретиться с автором можно будет 7 декабря в 20.00 в Зоне семинаров N 2 на публичной дискуссии "Проза в кино". Ее модератором выступит Елена Шубина, а среди участников, кроме Гузели Яхиной, заявлены Андрей Рубанов и Яна Вагнер.

О "Днях Савелия" Григория Служителя:

"Наверно, самая неожиданная книга - писательский дебют режиссера и актера московской "Студии театрального искусства". Который, видимо, до такой степени овладел системой Станиславского, что сумел перевоплотиться в дворняжного московского кота, получившего имя в честь бренда молочных продуктов. Книги о животных бывают двух родов - или аллегория, или зоология. Григорий Служитель находит какой-то третий путь.

Его Савелий - безусловно, кот, у него кошачьи рефлексы и кошачье восприятие мира, но в то же время он наделен чувствами и мыслями, которым человек-читатель легко сопереживает. В первую очередь, конечно, его идеальной (в силу объективных причин) и трагической любви. Нет, кончается там всё не хорошо. Но можно себя утешить тем, что ведь это же просто кот".

О "Брисбене" Евгения Водолазкина:

"Можно сказать, что это самый автобиографичный роман писателя. С главным героем его объединяет не только год и город рождения, но и общага ленинградского филфака, и еще некоторые биографические черты - о которых, вероятно, подробно расскажет будущий "Нестор", когда придет пора писать биографию самого Водолазкина. Но и сам Нестор из романа тоже не прост: помимо намека на Нестора-летописца (предмет многолетних ученых занятий Водолазкина-медиевиста), он, уверяет нас автор "Авиатора", - автор романа "Воздухоплаватель". А также - романа "Есть вещи поважнее укола" - явный дружеский привет Дмитрию Данилову, автору необычной книги "Есть вещи поважнее футбола".

Словом, лукавый постмодерн, только с человеческим лицом. И при этом - очень грустным лицом. Грустным, потому что майдан. Что для Глеба, с легкостью преходящего с русского на украинский и обратно - братоубийство в прямом смысле слова. Излечить от которого способна только музыка. Водолазкин - не профессиональный музыкант, он пишет о музыке с любовью и восхищением страстного любителя, и "Брисбен", пожалуй, - самый музыкальный роман русской литературы со времен "Альтиста Данилова". А при чем здесь Брисбен? А этот далекий австралийский город, возможно, и существует-то лишь в его воображении".

Кстати

Встретиться с автором можно будет 9 декабря в 12.00 в Зоне семинаров N 1 на дискуссии "Диктатура текста, или О свободе писателя". Кроме Евгения Водолазкина, рассуждать о диктатуре и писательстве будут Вячеслав Ставецкий, Леонид Юзефович и Егор Апполонов.

P.S.

Имена лауреатов "Большой книги" 2019 году будут объявлены 10 декабря по традиции в московском Доме Пашкова. Денежное содержание первой премии - 3 млн. рублей, второй премии - 1,5 млн. рублей, третьей - 1 млн. рублей.