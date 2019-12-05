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05.12.2019 19:48
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Марш литераторов

Non/fictioN как увертюра к финалу "Большой книги"
Текст: Андрей Мягков
Российская газета - Федеральный выпуск № 276(8034)
Традиционная выставка-ярмарка интеллектуальной литературы Non/fictioN открылась в московском Гостином Дворе. А уже 10 декабря, в доме Пашкова, состоится награждение лауреатов XIV сезона национальной литературной премии "Большая книга" - тогда и узнаем, кто же из двенадцати авторов, попавших в шорт-лист, получит главную книжную награду страны. А Non/fictioN, переехавшую из здания ЦДХ на Крымском Валу в Гостиный Двор, можно расценивать как своеобразную увертюру к "Большой книге".

Среди разнообразнейшего ландшафта Non/fictioN будут, разумеется, представлены и "большекнижные" финалисты. Со многими писателями из премиальной дюжины можно будет увидеться лично в рамках лекций, встреч и дискуссий - беспримесная читательская радость тут гарантирована.

Уже известно: кто из номинантов больше всего порадовал читателей своими текстами. Официальное голосование проводилось на рекомендательном сервисе LiveLib. В итоге - первое место с большим отрывом заняла Гузель Яхина с романом "Дети мои". На втором месте оказался Григорий Служитель и его "Дни Савелия". А замкнул тройку читательских избранников Евгений Водолазкин со своим "Брисбеном".

Спецпроект "РГ" и портала ГодЛитературы.РФ - о победителях народного голосования за финалистов "Большой книги"
Большая тройка. Выбор читателей: "Дети мои", "Дни Савелия" и "Брисбен".


О "Детях моих" Гузель Яхиной:

"В романе бесконечно много воздуха и простора - еще бы, ведь события разворачиваются на самой что ни на есть реке рек, на Волге-матушке. И, казалось бы, все: и дышать полной грудью, и густо, плотно, щедро писать, и фантазии как волны - бесконечны. Но не обманывайтесь. Из необъятных волжских просторов Гузель Яхина твердо и нежно, не пожалев деталей, что вызывают аритмию (ах, этот томный голос и стена-перегородка, за которую не заглянуть бедному Якобу Баху!), снова сотворит только один настоящий мир, заглянуть в который однажды можно, а вернуться - возможно, больше нет: сказочный хутор на другом, на правом берегу Волги. Все остальное, весь внешний мир будет не более чем дальним отзвуком, чужой, смутно реальной жизнью.

Готовится экранизация нового романа Гузель Яхиной "Дети мои"

А вот о мире маленьком - сказочном, закрытом, замкнутом, не поддающемся течению внешнего времени - и будет роман, и в нем будет жить читатель. А также: Удо и Тильда, и Клара с Бахом, и Анче, и Васька - герои будут приходить, задерживаться, жить и уходить; а время - не будет".

КСТАТИ : Встретиться с автором можно будет 7 декабря в 20.00 в Зоне семинаров N 2 на публичной дискуссии "Проза в кино". Ее модератором выступит Елена Шубина, а среди участников, кроме Гузели Яхиной, заявлены Андрей Рубанов и Яна Вагнер.

О "Днях Савелия" Григория Служителя:

"Наверно, самая неожиданная книга - писательский дебют режиссера и актера московской "Студии театрального искусства". Который, видимо, до такой степени овладел системой Станиславского, что сумел перевоплотиться в дворняжного московского кота, получившего имя в честь бренда молочных продуктов. Книги о животных бывают двух родов - или аллегория, или зоология. Григорий Служитель находит какой-то третий путь.

Его Савелий - безусловно, кот, у него кошачьи рефлексы и кошачье восприятие мира, но в то же время он наделен чувствами и мыслями, которым человек-читатель легко сопереживает. В первую очередь, конечно, его идеальной (в силу объективных причин) и трагической любви. Нет, кончается там всё не хорошо. Но можно себя утешить тем, что ведь это же просто кот".

О "Брисбене" Евгения Водолазкина:

Фото: Елена Яковлева
Евгений Водолазкин: На даче я занят только одним - пишу

"Можно сказать, что это самый автобиографичный роман писателя. С главным героем его объединяет не только год и город рождения, но и общага ленинградского филфака, и еще некоторые биографические черты - о которых, вероятно, подробно расскажет будущий "Нестор", когда придет пора писать биографию самого Водолазкина. Но и сам Нестор из романа тоже не прост: помимо намека на Нестора-летописца (предмет многолетних ученых занятий Водолазкина-медиевиста), он, уверяет нас автор "Авиатора", - автор романа "Воздухоплаватель". А также - романа "Есть вещи поважнее укола" - явный дружеский привет Дмитрию Данилову, автору необычной книги "Есть вещи поважнее футбола".

Словом, лукавый постмодерн, только с человеческим лицом. И при этом - очень грустным лицом. Грустным, потому что майдан. Что для Глеба, с легкостью преходящего с русского на украинский и обратно - братоубийство в прямом смысле слова. Излечить от которого способна только музыка. Водолазкин - не профессиональный музыкант, он пишет о музыке с любовью и восхищением страстного любителя, и "Брисбен", пожалуй, - самый музыкальный роман русской литературы со времен "Альтиста Данилова". А при чем здесь Брисбен? А этот далекий австралийский город, возможно, и существует-то лишь в его воображении".

Кстати

Встретиться с автором можно будет 9 декабря в 12.00 в Зоне семинаров N 1 на дискуссии "Диктатура текста, или О свободе писателя". Кроме Евгения Водолазкина, рассуждать о диктатуре и писательстве будут Вячеслав Ставецкий, Леонид Юзефович и Егор Апполонов.

P.S.

Имена лауреатов "Большой книги" 2019 году будут объявлены 10 декабря по традиции в московском Доме Пашкова. Денежное содержание первой премии - 3 млн. рублей, второй премии - 1,5 млн. рублей, третьей - 1 млн. рублей.

Культура Литература Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Ярмарка Non/fiction
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