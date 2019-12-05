Полиция задержала аферистов, продававших поддельные полисы КАСКО

Полиция возбудила уголовное дело в отношении группы мошенников, которые продавали жителям Москвы и области фальшивые страховые полисы КАСКО. Ущерб от их действий оценивается в 5 млн рублей.

Аферисты действовали с размахом, а их организация была похожа на законспирированную шпионскую сеть. Группа была поделена на структурные подразделения, которые выполняли отведенные им роли. Кто-то, представляясь сотрудником страховой компании, звонил доверчивым клиентам, предлагая по дешевке купить необходимый полис, другие члены преступного сообщества изготавливали фальшивые бумаги, третьи под видом сотрудников компании обменивали поддельные полисы на настоящие рубли. Был у мошенников и свой "кол-центр", где сомневающихся убеждали в том, что операция по покупке документов абсолютно законна. С целью конспирации он базировался в Симферополе.

Аферисты действовали с размахом, а их организация была похожа на законспирированную шпионскую сеть

Между собой сообщники общались только при помощи мессенджеров типа "Вотсап" или "Телеграм" и электронной почты. Передача информации была защищена шифрованием. Кроме того, для переговоров они использовали специальные компьютерные программы.

В поле зрения правоохранительных органов преступная группа попала еще в прошлом году. Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, с апреля 2018 по август 2019 года было задержано девять участников, а также двое предполагаемых организаторов сообщества. В ходе обысков изъяты поддельные бланки страховых компаний, компьютеры, мобильные телефоны и банковские карты. Также обнаружены списки тех людей, которые пострадали от действий организации, черновые записи и флеш-носители. Потерпевшими признаны 102 жителя Москвы и области. Никто из обладателей фальшивок в случае ДТП не получил бы ни копейки. Возбуждено дело по статье УК РФ "Организация преступного сообщества".