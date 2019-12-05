Самый длинный эскалатор метро построят в столичной подземке

На сегодняшний день самым длинным эскалатором в столице считается подъемник на станции "Парк Победы", его длина составляет 130 метров, он спускает пассажиров на 68 метров под землю. Новый эскалатор будет еще длиннее, сообщает столичный стройкомплекс.

Построят его на станции "Марьина Роща" Большой кольцевой линии (БКЛ). Его длина превысит 130 метров. Уже готова натяжная камера, которая соединит пассажирский зал или промежуточный вестибюль с эскалаторами. Осталось залить фундаменты под конструкции эскалаторов. Строительство вестибюля станции заканчивается. Завершить строительство Большого кольца планируется в 2022 году.

Кстати

Самый длинный в мире эскалатор метро расположен в Санкт-Петербурге. Он опускает и поднимает пассажиров на станции "Адмиралтейская". Первых пассажиров подъемник принял 28 декабря 2011 года в день открытия станции. Длина транспортной ленты составляет 137,4 метра, а глубина - 68,7 метра.