Новости

Главный конкурент Tesla строит завод на деньги нефтяных королей 16:00
МИД РФ объявил болгарского дипломата "персона нон грата" 15:51
США дали добро на переезд космодрома "Морской старт" в Россию 15:48
Камбербэтч и Робби Уильямс озвучат мультфильм о прожорливом тигре 15:47
На Сахалине проверят больницу после сообщений о просроченных лекарствах 15:46
Видео: В Екатеринбурге построят тюремный бутик 15:42
В Ростове начались съемки сериала "Капкан для монстра" 15:38
Тюменцев предупредили о падении ступени ракеты "Союз-2" 15:37
Фото: 44-летний Леонард из "Теории Большого взрыва" впервые стал отцом 15:34
Городам Подмосковья добавят денег на ликвидацию стихийных свалок 15:27
Медведев пошутил про Харламова в ответ на вопрос Батрутдинова 15:27
Кинотеатру "Художественный" возвратят исторический облик 15:27
Медведев рассказал о самых сложных решениях 15:22
В Воронеже прошли обыски в областной и городской администрациях 15:22
В Подмосковье родился мальчик Король Лев 15:18
Вышел трейлер драмы "Три Христа" с Ричардом Гиром и "Тирионом" 15:14
В Псковской области запустят ферму по выращиванию алмазов 15:12
В Мурманске "заминировали" здания правительства и суда 15:05
Продажи новых автомобилей в России продолжают падать 15:04
Ученые: В США птицы становятся меньше, но отращивают большие крылья 15:02
Зоозащитники признали "Джокера" Хоакина Феникса человеком года 15:01
В Крыму чиновников обяжут сдавать декларации о конфликте интересов 14:50
Самый длинный эскалатор метро построят в столичной подземке 14:49
В Нижнем Новгороде семья из четырех человек отравилась угарным газом 14:48
В Челябинске недовольный клиент пригрозил взорвать банк 14:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будут повышать пенсии в 2020 году
Как будут повышать пенсии в 2020 году
Куда стоит поехать на новогодние праздники
Куда стоит поехать на новогодние праздники
5 декабря 1941-го Красная армия перешла в контрнаступление под Москвой
5 декабря 1941-го Красная армия перешла в контрнаступление под Москвой
05.12.2019 14:49
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Самый длинный эскалатор метро построят в столичной подземке

Текст: Ирина Огилько

На сегодняшний день самым длинным эскалатором в столице считается подъемник на станции "Парк Победы", его длина составляет 130 метров, он спускает пассажиров на 68 метров под землю. Новый эскалатор будет еще длиннее, сообщает столичный стройкомплекс.

Фото: Сергей Куксин/РГ
В метро Москвы запустили поезд, посвященный Сергею Михалкову

Построят его на станции "Марьина Роща" Большой кольцевой линии (БКЛ). Его длина превысит 130 метров. Уже готова натяжная камера, которая соединит пассажирский зал или промежуточный вестибюль с эскалаторами. Осталось залить фундаменты под конструкции эскалаторов. Строительство вестибюля станции заканчивается. Завершить строительство Большого кольца планируется в 2022 году.

Кстати

Самый длинный в мире эскалатор метро расположен в Санкт-Петербурге. Он опускает и поднимает пассажиров на станции "Адмиралтейская". Первых пассажиров подъемник принял 28 декабря 2011 года в день открытия станции. Длина транспортной ленты составляет 137,4 метра, а глубина - 68,7 метра.

Экономика Транспорт Общественный транспорт Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

МИД РФ объявил болгарского дипломата "персона нон грата"
Медведев: В соцсетях и на площади политические проблемы решить невозможно
Лукашенко назвал Россию стратегическим партнером Беларуси
Совет судей предлагает ввести ответственность за ангажированные публикации
Медведев о YouTube: Никто ничего закрывать не собирается