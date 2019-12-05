Терри Райли даст концерты в Москве и Петербурге

Концерт Терри Райли 8 декабря в 20.00, культурный центр ЗИЛ, Москва; 11 декабря в 20.00, "Лендок", Санкт-Петербург

84-летний композитор, концертирующий пианист и певец (не частое в наши дни сочетание) уже бывал в Москве неоднократно. Первый раз - еще в 60-е годы, туристом. Второй раз - в 2000 году, уже в качестве гуру "новой компонированной музыки", одинаково далеко ушедшей и от строгости "фрачных классиков", и от раскрепощенности джазменов. Скорее уж своими цветастыми одеяниями и заплетенной в косу длинной бородой он напоминал экстравагантного рокера. Неформальность его выступления, прямо-таки взламывающую формат Большого зала консерватории, еще и подчеркнул тогда уморительный конферанс легендарного ныне пропагандиста новой музыки Николая Дмитриева. Минимализм, с невозмутимым видом заявил Дмитриев, сразу пришелся по сердцу советскому человеку, потому что как ни зайдешь в магазин - на полках сплошной минимализм!

Пластинка "Terry Riley - Moscow Conservatory solo piano concert", сразу выпущенная лейблом "Длинные руки", донесла до нас веселое оживление, с которым чопорный консерваторский зал встретил этот неожиданный выход за границы академической музыки. Хотя все понимали, что это просто шутка. Медитативные сочинения жителя благодатной Калифорнии имеют совсем другой генезис, чем суровая нагота советского магазина. Скорее контркультурные искания тех самых шестидесятых, когда образованные и думающие молодые американцы с восхищением открывали для себя иные ментальности и, в частности, связанные с ними иные музыкальные языки. Достаточно вспомнить, что Райли - одногодок Элвиса Пресли.

Но Райли привлекала не бешеная энергия рок-н-ролла, замешанного на негритянском блюзе, а тотальная свобода позднего джаза и одновременно строгость и лаконичность индийской раги. Он много ездил в Индию учиться игре на индийских инструментах и пению. Самое известное его сочинение называется просто "In C" (1964), то есть в тональности до мажор. Оно состоит из 53 музыкальных фраз в этой тональности, большинство которых не длиннее одного такта, но которые при этом произвольным образом накладываются и дополняются при живом исполнении ансамблем.

Другое знаменитое сочинение - альбом "A Rainbow in Curved Air" (1969), буквально "Радуга в искривленном пространстве" - электронная сюита с активным использованием авангардных на тот момент музыкальных инструментов и приемов звукозаписи. Удивительно, что находки американского минималиста подхватили британские рокеры, в первую очередь Майк Олфилд в своей грандиозной сюите "Tubular Bells".

Но живьем уже много десятилетий Терри Райли выступает не как повелитель синтезаторов, а скорее в амплуа бродячего музыканта, путешествующего со своим несложными электроклавишными и индийскими духовыми. Последние годы к нему присоединился сын Гьян, гитарист-мультистилист, способный сыграть и рагу, и чуть ли не хэви-метал. Так что отец и сын Райли сыграют в России не только в тональности до мажор. Но что именно, они сами еще не знают наверняка.