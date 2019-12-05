Топографов оштрафовали за запущенный квадрокоптер

Казанской фирме "Транспроектизыскания" придется заплатить крупный штраф за несанкционированный полет квадрокоптера над железнодорожной станцией Кочетовка-1 в Мичуринске.

По контракту с РЖД компания обязалась выполнить топографическую съемку Кочетовки и других станций. 10 октября сотрудники казанского предприятия прибыли на место, развернули аппаратуру и подняли в небо оснащенный камерой коптер.

Это событие не ускользнуло от внимания дежуривших на станции полицейских, те заставили геодезистов вернуть свой аппарат на землю и составили протокол. К расследованию инцидента подключилась ФСБ - мало того, что железнодорожная станция сама по себе режимный объект, так Кочетовка-1 еще находится на территории военного аэродрома. Не действующего, но все-таки.

Сотрудники "Транспроектизысканий" признали факт полета, полиция и спецслужбы не нашли оснований для возбуждения уголовного дела и передали материалы в прокуратуру для административного воздействия.

- Казанская фирма нарушила порядок использования воздушного пространства. Подъем в воздух любого летательного аппарата возможен при наличии у его оператора разрешения от центра организации воздушного движения и плана полета. У топографов ни того, ни другого не было, - рассказал старший помощник мичуринского транспортного прокурора Евгений Матвеев.

Прокуратура провела проверку, подтвердила факт нарушения и отправила материалы в Росавианадзор, тот оштрафовал топографов на 300 тысяч рублей. Санкцией статьи 11.4 КоАП (нарушение правил использования воздушного пространства) для юридических лиц предусмотрен штраф до 500 тысяч или приостановка деятельности на три месяца, так что казанцы еще легко отделались.

Представители фирмы на разбирательство не явились.