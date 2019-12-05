В Гидрометцентре опровергли данные о 40-градусных морозах на Новый год

Метеослужбы, которые могут предсказать погоду более чем на две недели вперед, видимо, имеют в своем штате синоптиков, обладающих сверхъестественными знаниями.

Так охарактеризовал появившийся сегодня прогноз погоды на Новый год, в котором москвичам обещают почти 40-градусные морозы, исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он напомнил, что сегодня точный прогноз погоды можно составить на 5 дней, максимум - на неделю. Все остальное - гадание на кофейной гуще. Ну если кому-то очень хочется верить в лютые холода на праздничной неделе, то запретить ему это делать невозможно.

В истории наблюдений за московской погодой было лишь несколько случаев серьезных холодов в декабре-январе. В предыдущий раз сильные морозы сковывали столицу в конце 70-х годов прошлого века. Последние же зимы в Москве были очень мягкие.

Ранее на портале Gismeteo был опубликован прогноз, в котором говорилось, что москвичей в новогоднюю ночь ожидает температура в минус 32-34 градуса. В прогнозе отмечается, что резкое похолодание начнется 27 декабря, когда температура упадет до минус 14 градусов, а затем каждый день будет холоднее предыдущего.