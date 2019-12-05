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05.12.2019 23:07
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Гидрометцентре опровергли данные о 40-градусных морозах на Новый год

Текст: Ольга Игнатова
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Метеослужбы, которые могут предсказать погоду более чем на две недели вперед, видимо, имеют в своем штате синоптиков, обладающих сверхъестественными знаниями.

Так охарактеризовал появившийся сегодня прогноз погоды на Новый год, в котором москвичам обещают почти 40-градусные морозы, исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он напомнил, что сегодня точный прогноз погоды можно составить на 5 дней, максимум - на неделю. Все остальное - гадание на кофейной гуще. Ну если кому-то очень хочется верить в лютые холода на праздничной неделе, то запретить ему это делать невозможно.

Фото: Михеев Сергей/РГ
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В истории наблюдений за московской погодой было лишь несколько случаев серьезных холодов в декабре-январе. В предыдущий раз сильные морозы сковывали столицу в конце 70-х годов прошлого века. Последние же зимы в Москве были очень мягкие.

Ранее на портале Gismeteo был опубликован прогноз, в котором говорилось, что москвичей в новогоднюю ночь ожидает температура в минус 32-34 градуса. В прогнозе отмечается, что резкое похолодание начнется 27 декабря, когда температура упадет до минус 14 градусов, а затем каждый день будет холоднее предыдущего.

Вильфанд рассказал о повышении температуры на 25 градусов
Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Новый год
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